Torta vegana al cioccolato: ricette facili senza latte e uova

Torta vegana al cioccolato, come preparare un dolce vegan senza uova e burro utilizzando il latte vegetale: ricetta facile e veloce.

Preparare una torta vegana non significa dover rinunciare alla dolcezza e al gusto, soprattutto se a rendere speciale questo dolce è un ingrediente amato da tutti: il cioccolato. La torta vegana al cioccolato, chiamata da molti anche torta vegetariana al cioccolato, è un dolce vegano privo di ingredienti di origine animale, come il latte vaccino, le uova, il burro e la panna.

Seguendo scrupolosamente tutti i passaggi delle ricette, anche chi non ha spiccate abilità culinarie può ottenere una torta soffice e morbida da gustare in ogni occasione.

Ricetta torta vegana al cioccolato

La ricetta della torta al cioccolato vegan prevede l’uso del latte vegetale, che può essere quello di soia dal gusto abbastanza neutro oppure il latte di mandorle o di riso. Senza escludere il latte di cocco se si desidera ottenere un sapore più deciso ed esotico.

Tra le torte vegan al cioccolato, quella proposta qui di seguito si basa sull’uso della farina bianca miscelata con la fecola di patate. Ecco la lista degli ingredienti:

170 grammi di farina di tipo 00;

30 grammi di fecola di patate;

95 grammi di cacao amaro in polvere;

220 grammi di zucchero di canna;

1 bustina di lievito per dolci;

160 ml di latte di soia o altro latte vegetale;

zucchero a velo (facoltativo).

Le dosi elencate sopra sono sufficienti per preparare una torta al cioccolato vegana da cuocere all’interno di uno stampo di diametro compreso tra 24 e 26 cm, in modo da ottenere un dolce abbastanza alto.

Impasto e cottura

Il procedimento per realizzare la torta al cacao senza latte inizia versando il latte vegetale in un pentolino da scaldare sulla fiamma, evitando di portare il liquido a ebollizione e aggiungendo lo zucchero di canna facendolo sciogliere miscelando energicamente. A parte, si utilizza una ciotola per mescolare la farina bianca, il cacao in polvere e il lievito per dolci. Come ultimo step, si uniscono le polveri e gli ingredienti liquidi in modo da ottenere un impasto liscio e privo di grumi.

Per quanto riguarda la cottura, si fodera una tortiera con della carta da forno e si versa l’impasto all’interno livellandolo con un cucchiaio. Lo stampo deve essere messo in forno precedentemente portato a una temperatura di 180 gradi, facendo cuocere la torta vegana per circa venti minuti, verificando la cottura prima di estrarla. La torta al cioccolato vegan, facile da realizzare, può essere gustata una volta raffreddata anche cospargendo la superficie con dello zucchero a velo.

Dolci vegani, ricette al cioccolato

Appartengono alla folta lista delle torte al cioccolato facili anche la torta vegana al cioccolato e arancia e la ciambella vegana al cioccolato, due varianti della ricetta base. Per quanto riguarda il primo dolce vegano, è sufficiente aggiungere agli ingredienti della ricetta base il succo di un’arancia bio e alcune scorze da usare per decorare la superficie.

L’impasto della ciambella non prevede invece variazioni, se non l’utilizzo di uno stampo ad hoc. Tutte le torte vegane, buonissime e perfette sia come dessert alla fine del pasto sia come break goloso, possono essere realizzate anche in pratiche monoporzioni.