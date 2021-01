Tornare in forma: benessere psicofisico, ecco Anca_Pilates

Sono davvero orgogliosa dell’apertura dello studio a Milano e del lancio del sito web, che arriva in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Credo che, ora più di prima, tutti noi, costretti in casa e con tempi risparmiati dagli spostamenti ed altro, dobbiamo dedicarci a noi stessi e dunque quale momento migliore per raggiungere il proprio benessere psicofisico seguendo delle lezioni comodamente da casa? Inoltre, ritengo che l’utilizzo di strumenti di facile reperibilità, come la palla, possano essere una giusta soluzione all’impossibilità di utilizzare le attrezzature di uno studio di Pilates.

