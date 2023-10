Come togliere le macchie di rossetto con soluzioni naturali

Le macchie di rossetto potrebbero sembrare difficili, o persino impossibili da rimuovere. In realtà, possiamo adottare alcuni rimedi naturali efficaci. Per togliere le macchie di rossetto con soluzioni naturali sfrutteremo il potere smacchiante del percarbonato di sodio, del sapone di Marsiglia e persino della mollica di pane.

Fonte immagine: Pixabay

Pensi che togliere le macchie di rossetto dai tessuti, magari ricorrendo a delle soluzioni naturali, sia difficile, se non impossibile? Allora sarà il caso di provare qualche rimedio che funzioni davvero.

Lo so bene, al supermercato possiamo trovare decine e decine di smacchiatori che promettono risultati lampo e soddisfacenti al 100%, ma personalmente devo ammettere di aver ricevuto non poche delusioni da molti di questi prodotti.

Dopo averne messi alla prova un paio, solo pochissimi di questi sono riusciti a smacchiare efficacemente i tessuti. Per di più, non dimentichiamo che la maggior parte degli smacchiatori in commercio non sono propriamente eco-friendly.

Anzi, diciamolo, sono davvero inquinanti, oltre che costosi.

Per questa ragione, già da alcuni anni mi sono dedicata alla ricerca di rimedi naturali ed eco-sostenibili per eliminare macchie di ogni genere, da quelle di trucco alle macchie di vino, senza dimenticare le odiosissime macchie di frutta e quelle di cioccolato.

Quello che ho scoperto è che per ogni macchia, esiste un rimedio green, anzi, ben più di uno! Oggi voglio dunque condividere ciò che ho imparato, e raccontarvi come fare a togliere il rossetto dai vestiti bianchi e colorati in modo naturale e sostenibile, e soprattutto, senza stressarci troppo!

Rossetto: un nemico per i tuoi vestiti?

Fonte: Pixabay

Prima di vedere come si tolgono le macchie di rossetto dai tessuti, cerchiamo di conoscere meglio il nostro “ami-nemico”. Questo particolare prodotto è composto perlopiù da oli, cera e pigmenti colorati. Ciò significa che, per poter essere efficace, uno smacchiatore dovrebbe riuscire a sciogliere il grasso ed eliminare il colore dal tessuto.

Come spesso accade quando si parla di macchie sui vestiti, ciò che conta sono le tempistiche: se hai appena sporcato la tua camicetta con un rossetto rosso, agisci il prima possibile, per evitare che la macchia si fissi o, ancor peggio, si espanda creando un alone.

Ti ricordiamo inoltre di non strofinare la macchia (questa regola vale praticamente per tutti i tipi di macchie), ma di tamponare con un panno assorbente, in modo da non farla espandere.

E a questo punto, è il momento di agire: vediamo 5 modi per togliere il rossetto rosso (o di altre tonalità) dai nostri vestiti.

5 soluzioni naturali per togliere le macchie di rossetto

Fonte: Pixabay

Le macchie di rossetto sul piumino, sul cappotto o sulla tua camicia preferita hanno i minuti contati, grazie a ingredienti naturali che ormai conosciamo molto bene, come il sapone di Marsiglia, il percarbonato di sodio e persino la mollica del pane.

Sapone di Marsiglia

Una delle soluzioni naturali più efficaci per togliere le macchie di rossetto è senz’altro il sapone di Marsiglia. Questo particolare prodotto può aiutarci nelle pulizie di casa ecosostenibili, e sarà ottimo anche per recuperare dei vestiti macchiati di trucco.

Ti basterà versarne una piccola quantità sulla macchia, tamponare leggermente con un panno inumidito, lasciar agire per 15 minuti e risciacquare.

Se la macchia dovesse essere ancora lì, ripeti l’operazione. Questo rimedio è adatto anche per rimuovere le macchie di rossetto dai tessuti bianchi.

Acqua calda per togliere le macchie di rossetto con soluzioni naturali

Se invece ti chiedi come togliere le macchie di rossetto dal lino, il procedimento è ancor più semplice: ti basterà immergere il tessuto nell’acqua calda, tamponare e attendere per qualche minuto. Questo procedimento dovrebbe essere sufficiente per rimuovere il colore. In caso contrario, ripeti l’operazione.

Aceto bianco

Per le macchie più ostinate, ad esempio quelle di rossetto indelebile, potresti utilizzare l’aceto bianco. In questo caso, bisognerà tamponare un panno imbevuto di aceto in modo da far scolorire la macchia, dopodiché potrai procedere con un lavaggio con acqua calda.

Togliere le macchie di rossetto con soluzioni naturali: la mollica

Quello che vedremo è un vero e proprio “hack” per salvare i tuoi vestiti: se sei al ristorante e hai appena macchiato la maglietta di rossetto, prendi la mollica del pane o del pan carré, schiacciala tra le mani formando una pallina, e utilizzala per tamponare la macchia. Appena possibile, lava il vestito come di consueto.

Questo metodo è adatto anche per togliere le macchie di fondotinta dai vestiti,.

Percarbonato di sodio

Uno dei protagonisti delle pulizie green è certamente il percarbonato di sodio, una polvere sbiancante naturale ed eco-friendly. Puoi utilizzare questo prodotto per togliere il rossetto indelebile dai tessuti bianchi. Ti basterà versarne una piccola quantità sulla macchia, lasciar agire per 10 minuti e risciacquare.

Infine, per rimuovere le macchie secche e vecchie potresti pre-trattare la parte utilizzando sapone per i piatti o shampoo (rigorosamente naturali e biologici). Questi prodotti ti aiuteranno a rimuovere il grasso e il colore del rossetto. Dopodiché, procedi con il normale lavaggio.

Prima di procedere con le soluzioni proposte, ti raccomandiamo di testare il rimedio in un punto nascosto del tessuto, specialmente se si tratta di capi costosi, delicati o ai quali tieni particolarmente.