Gestito dall’INPS, questo bonus da 1500 euro è stato ideato per supportare chi ha bisogno di sostegno.

Il Bonus Psicologo rappresenta un significativo strumento di sostegno economico per chi si trova in situazioni di difficoltà psicologica e ha un reddito ISEE entro determinati limiti. L’obiettivo è quello di incentivare l’accesso a servizi di supporto psicologico, favorendo il benessere mentale e contrastando l’impatto della crisi sanitaria e sociale degli ultimi anni. L’agevolazione copre parte delle spese per sedute presso professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi e aderenti all’iniziativa.

L’importanza del bonus è cresciuta in risposta all’aumento della domanda di aiuto psicologico segnalato nel 2025, con una maggiore attenzione da parte delle istituzioni verso la salute mentale della popolazione. Si tratta di un contributo fondamentale per molte persone che, altrimenti, non potrebbero permettersi un percorso di psicoterapia.

Come richiedere il Bonus Psicologo: la procedura INPS

Le domande per accedere al Bonus devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale ufficiale dell’INPS (www.inps.it). Per accedere è necessario utilizzare credenziali digitali riconosciute, tra cui:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta d’Identità Elettronica)

(Carta d’Identità Elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

La procedura è semplice ma va completata entro e non oltre il 14 novembre 2025, data dopo la quale il sistema non accetterà più richieste. L’INPS ha ribadito la scadenza anche attraverso i canali social, invitando i cittadini a non rimandare la domanda per evitare la perdita dell’opportunità.

Per ottenere il contributo è indispensabile essere residenti in Italia e avere un reddito ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro. Il bonus è personale e può essere utilizzato esclusivamente per pagare le sedute presso psicologi accreditati dall’INPS.

Un aspetto cruciale riguarda la validità del diritto: chi non usufruirà almeno di una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento perderà il beneficio.

Ogni seduta viene rimborsata fino a un massimo di 50 euro. Il bonus non viene versato direttamente al beneficiario, ma il pagamento avviene direttamente al professionista tramite il sistema INPS, che detrae l’importo dalla tariffa della seduta.

Dopo aver inoltrato la domanda, è possibile monitorare lo stato della richiesta accedendo al Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS. Nella sezione dedicata al Bonus Psicologo si trovano tutte le informazioni relative all’esito.

In caso di accettazione, l’INPS comunica l’importo assegnato e fornisce indicazioni per contattare uno psicologo aderente all’iniziativa. Questo sistema garantisce trasparenza e facilita l’utilizzo del bonus, offrendo un percorso chiaro e sicuro per chi necessita di supporto psicologico.