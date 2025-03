Oggi, presso l’IRCCS Don Gnocchi di Firenze, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Computer Assisted Rehabilitation (Care) Lab, un laboratorio all’avanguardia dedicato alla riabilitazione dei bambini. Durante la fase di sperimentazione, il laboratorio ha dimostrato risultati promettenti, con un incremento medio dell’ampiezza del movimento superiore al 19% e un miglioramento della destrezza pari al 13% in bambini affetti da paralisi cerebrale unilaterale.

Accesso e struttura del care lab

Il Care Lab è accessibile, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. I piccoli pazienti possono soffrire di paralisi cerebrale infantile, sia unilaterale che bilaterale, oltre a disturbi del neurosviluppo, inclusi problemi di attenzione (con o senza iperattività), di coordinazione motoria e di apprendimento. Il laboratorio è composto da due ambienti distinti: una stanza multimediale hi-tech e una dedicata al controllo e alla supervisione.

Nella stanza multimediale, i bambini sono coinvolti in attività di riabilitazione motoria e cognitiva attraverso l’uso di strumentazioni audio e video. Le esercitazioni si presentano sotto forma di giochi interattivi, immersi in una realtà virtuale semi-immersiva, dove le pareti sono decorate con un parco giochi colorato e stimolante. Grazie a sensori e dispositivi di misurazione, l’attività dei bambini viene monitorata in tempo reale, permettendo di raccogliere dati quantitativi utili per seguire il loro percorso riabilitativo.

Tipologie di gioco e obiettivi

All’interno del laboratorio sono state sviluppate tre principali tipologie di gioco, ognuna con obiettivi specifici. La prima è progettata per migliorare il movimento delle braccia e diverse forme di attenzione. La seconda si concentra sull’attenzione, sulla memoria a breve termine e sulle capacità spaziali e visive. Infine, il terzo gioco sfida i bambini a pianificare il percorso più efficiente per raccogliere oggetti virtuali, stimolando così abilità cognitive e motorie.

Don Vincenzo Barbante, presidente della Fondazione Don Gnocchi, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo servizio, che si aggiunge alle due sedi già esistenti a Milano e Falconara (Ancona). “Il Care Lab rappresenta un passo significativo verso la creazione di un vero e proprio ‘sistema Care Lab’, permettendo alla Fondazione di offrire trattamenti innovativi per le patologie pediatriche in modo sempre più esteso e capillare sul territorio nazionale, sia nelle grandi città che nei centri più piccoli”, ha dichiarato.