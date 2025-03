L’innovazione nella diagnosi delle infezioni batteriche sta vivendo un’importante evoluzione grazie a una sinergia tra i ricercatori della SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e l’azienda Alifax. Questa collaborazione mira a migliorare l’identificazione delle specie batteriche infettive, permettendo ai medici di scegliere terapie più mirate e efficaci per i loro pazienti.

Un nuovo strumento diagnostico

Il team scientifico della SISSA ha focalizzato i propri sforzi sull’ottimizzazione di uno strumento già esistente, denominato IdOne, sviluppato da Alifax. Attraverso un approccio innovativo, i ricercatori hanno implementato una tecnologia avanzata che si basa sulla spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier in riflettanza totale attenuata (ATR-FTIR). Questa tecnica consente di analizzare il segnale infrarosso del campione, fornendo informazioni dettagliate sulle componenti biochimiche del germe responsabile dell’infezione.

La capacità di identificare rapidamente le specie batteriche è fondamentale in un contesto sanitario in cui il tempo è cruciale. Grazie a questa tecnologia, i medici possono ora avvalersi di un sistema diagnostico che non solo accelera il processo di identificazione, ma aumenta anche l’accuratezza delle diagnosi. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro le infezioni batteriche, che continuano a rappresentare una sfida per i sistemi sanitari di tutto il mondo.

Algoritmi di classificazione avanzati

Alessandro Laio, il responsabile del progetto per la SISSA, ha evidenziato come la potenza dello strumento di riconoscimento delle specie batteriche sia stata potenziata attraverso l’uso di algoritmi di classificazione sofisticati. Questi algoritmi, sviluppati e testati dal suo gruppo di ricerca, sono stati messi alla prova su dati reali, dimostrando la loro efficacia nel migliorare la capacità di identificazione delle diverse specie batteriche. Questo approccio innovativo rappresenta un perfetto esempio di come la ricerca scientifica possa tradursi in applicazioni pratiche e utili per il sistema sanitario.

Un futuro di collaborazione e crescita

Paolo Galiano, presidente di Alifax, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la SISSA e con altri enti di ricerca presenti nel territorio. Secondo Galiano, questa sinergia ha permesso all’azienda di crescere continuamente in termini di conoscenza e competenza. La presenza del dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Alifax in Friuli Venezia Giulia ha creato un ambiente fertile per l’innovazione, contribuendo a sviluppare soluzioni diagnostiche all’avanguardia.

La partnership tra ricerca e industria si sta rivelando fondamentale non solo per il progresso tecnologico, ma anche per il miglioramento della salute pubblica. Con l’avanzamento delle tecnologie diagnostiche, ci si aspetta che le terapie possano diventare sempre più personalizzate e efficaci, riducendo i tempi di attesa e migliorando gli esiti per i pazienti.