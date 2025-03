Un recente studio ha messo in luce una preoccupante correlazione tra il consumo di bevande zuccherate e un aumento significativo del rischio di cancro della cavità orale nelle donne, senza tener conto delle loro abitudini di fumo o del consumo di alcol. Questa ricerca, pubblicata su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, è stata condotta dal team di Brittany Barber dell’Università di Washington a Seattle e ha analizzato i dati di oltre 162.000 donne nel corso di 30 anni. I risultati sono sorprendenti: le donne che consumano una o più bevande zuccherate al giorno presentano un rischio quasi cinque volte superiore di sviluppare cancro orale rispetto a quelle che ne bevono meno di una al mese. Questo aumento del rischio è significativo sia per i tumori della lingua che per altre aree della cavità orale, con un incremento stimato di circa tre casi ogni 100.000 abitanti.

Implicazioni dei risultati

Fabio Beatrice, Direttore del Board scientifico del Medical Observatory on harm reduction (Mohre) e Primario Emerito di Otorinolaringoiatria esperto in Chirurgia Oncologica di Testa e Collo a Torino, commenta: “Un’elevata assunzione di bevande zuccherate era già stata associata a vari tumori gastrointestinali, ma non a quelli del cavo orale. Questi risultati rappresentano un importante passo avanti nella comprensione dei fattori di rischio per il cancro orale, specialmente per quelle persone che non presentano i tradizionali fattori di rischio come fumo e alcol.”

Il cancro orale: una minaccia sottovalutata

Sebbene il cancro orale sia relativamente raro, con circa 350.000 casi l’anno a livello globale, si tratta di una neoplasia particolarmente aggressiva. Le raccomandazioni dell’OMS suggeriscono di limitare gli zuccheri aggiunti nella dieta al 5% dell’introito calorico totale, ma il consumo di tali bevande rimane eccessivo nei paesi industrializzati. Gli studiosi ipotizzano che gli zuccheri possano contribuire a una infiammazione cronica, un fattore di rischio noto per lo sviluppo di cancro, soprattutto quando si tratta di zuccheri derivati da sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Alice Alberta Cittone, Igienista Dentale a Torino e membro del board scientifico di Mohre, sottolinea l’importanza di ridurre il consumo di bevande zuccherate come parte di una strategia preventiva globale, che avrebbe effetti positivi anche sul rischio di obesità e diabete.

La connessione tra il consumo di zuccheri e il cancro orale rappresenta un campo di studio in espansione, e i risultati di questa ricerca potrebbero avere un impatto significativo sulle future linee guida nutrizionali e sulle politiche sanitarie. Con l’aumento dei casi di cancro orale, è fondamentale che le donne, e la popolazione in generale, prendano coscienza di questi rischi e considerino scelte alimentari più sane.