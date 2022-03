Stronghold gatti: cos’è, quando e come si usa

Fra gli antiparassitari esterni per i mici, uno di quelli maggiormente utilizzati e con le opinioni migliori è lo Stronghold gatti. Si tratta di un farmaco vero e proprio, per cui è richiesta ricetta veterinaria e che può essere trovato solamente in farmacia e parafarmacia. Non lo trovi, invece, nei negozi per animali o in vendita online. Ne esistono di diversi tipi e formulazioni: per quanto riguarda il dosaggio dello Stronghold gatti, chiedi sempre consiglio al tuo veterinario.

Quanti tipi di Stronghold esistono?

In realtà lo Stronghold esiste in due formulazioni: lo Stronghold normale, quello classico e lo Stronghold Plus, l’ultimo uscito in ordine di tempo. Lo Stronghold normale è disponibile in diversi dosaggi, per gatti e per cani:

Stronghold 15 mg soluzione spot on per gatti e cani di peso inferiore ai 2,5 kg

Stronghold 30 mg soluzione spot on per cani di peso dai 2.6 ai 5 kg

Stronghold 45 mg soluzione spot on per gatti di peso dai 2,6 ai 7,5 kg

Stronghold 60 mg soluzione spot on per gatti di peso dai 7,6 ai 10 kg

Stronghold 60 mg soluzione spot on per cani di peso dai 5,1 ai 10 kg

Stronghold 120 mg soluzione spot on per cani di peso dai 10,1 ai 20 kg

Stronghold 240 mg soluzione spot on per cani di peso dai 20,1 ai 40 kg

Stronghold 360 mg soluzione spot on per cani di peso dai 40,1 ai 60 kg

Solo nel gatto, poi, abbiamo lo Stronghold Plus nelle seguenti formulazioni:

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg soluzione spot on per gatti di peso inferiore ai 2,5 kg

Stronghold Plus 30 mg/5 mg soluzione spot on per gatti di peso dai 2,5 ai 5 kg

Stronghold Plus 60 mg/10 mg soluzione spot on per gatti di peso dai 5 ai 10 kg

Stronghold gatti: info

Stronghold gatti: principio attivo ed eccipienti

Lo Stronghold gatti è un medicinale veterinario a base del principio attivo selamectin o selamectina. Fa parte degli endectocidi della categoria delle avermectine. Come eccipienti contiene:

idrossitoluene butilato

dipropilene glicole metil etere

alcool isopropilico

Può essere erogato solamente dietro prescrizione medica veterinaria tramite REV (Ricetta Elettronica Veterinaria). Sono due i dosaggi per i gatti:

Stronghold rosa , 15 mg: è quello per gattini piccoli fino a 2,5 kg di peso

, 15 mg: è quello per gattini piccoli fino a 2,5 kg di peso Stronghold blu, 45 mg: è quello per gatti adulti da 2,6 a 7,5 kg

Lo Stronghold può essere utilizzato in cani e gatti riproduttori, durante la gravidanza e l’allattamento.

Farmacodinamica

La selamectina è un principio attivo semi-sintetico che fa parte della classe delle avermectine. La selamectina agisce paralizzando e/o uccidendo diversi parassiti invertebrati: interferisce con la conduttanza del canale del cloruro, bloccando la neurotrasmissione. Questo fa sì che venga stoppata l’attività elettrica delle cellule nervose dei nematodi e delle cellule muscolari degli artropodi, cosa che conduce nematodi e artropodi alla paralisi o alla morte.

La forfora e le squame cutanee dei gatti trattati con la selamectina sono capaci di uccidere anche le uova e le larve delle pulci nell’ambiente.

Farmacocinetica

Dopo aver applicato la selamectina, questa viene assorbita dalla cute raggiungendo la concentrazione plasmatica massima dopo 24 ore. Viene eliminata lentamente dal plasma. I valori di emivita di eliminazione sono di 8 giorni.

Per quali malattie è indicato lo Stronghold nel gatto?

Lo Stronghold gatti è utilizzato per diverse malattie parassitarie:

terapia e prevenzione delle pulci (attività adulticida, larvicida e ovicida): è efficace per 3 settimane. Si usa anche come parte della terapia della dermatite allergica da pulce e aiuta a controllare le infestazioni ambientali

(attività adulticida, larvicida e ovicida): è efficace per 3 settimane. Si usa anche come parte della terapia della dermatite allergica da pulce e aiuta a controllare le infestazioni ambientali prevenzione della filariosi cardiopolmonare: efficace per 4 settimane, ma non agisce sugli adulti

otoacariasi o acari delle orecchie (infestazioni da Otodectes cynotis)

pediculosi (pidocchi masticatori Felicola subrostratus)

ascaridi (Toxocara cati)

ancilostomi (Ancylostoma tubaeforme)

Come mettere lo Stronghold al gatto?

Chiedi al tuo veterinario quale sia il dosaggio e la frequenza di applicazione giusta per il tuo micio. Lo Stronghold è un antiparassitario spot on.

Una volta aperta la fialetta, il contenuto va applicato sulla cute della nuca, anche in più punti. Non andare troppo verso il basso, verso le scapole per intenderci, il gatto riuscirebbe a leccare il prodotto, manifestando scialorrea e impedendone l’assorbimento cutaneo.

Come per tutti gli spot on, evita di applicarlo subito prima di esporre il gatto al sole: talvolta potrebbero esserci fastidiose reazioni cutanee. Applicalo la sera. A differenza di altri spot on, che vanno applicati a giorni di distanza dal bagno, in questo caso il gatto può essere bagnato già dure ore dopo l’applicazione senza che il prodotto perda di efficacia.

Tuttavia non devi applicare il prodotto sul pelo bagnato.

Effetti collaterali, controindicazioni e interazioni

Effetti collaterali dello Stronghold

I principali effetti collaterali dello Stronghold che sono stati segnalati sono:

alopecia nell’area di applicazione (solitamente transitoria)

irritazione locale

scialorrea se leccato accidentalmente

sintomi neurologici reversibili come convulsioni

Controindicazioni

Le principali controindicazioni dello Stronghold sono:

non usare in animali di età inferiore alle 6 settimane

non usare in gatti con malattie concomitanti, debilitati o sottopeso

inoltre non usare in caso di allergia alla molecola o agli eccipienti

Interazioni

Non sono state segnalate interazioni fra lo Stronghold e i principali medicinali veterinari utilizzati. Tuttavia è bene non applicare lo Stronghold se è stato applicato un altro antiparassitario nei giorni precedenti: in questo caso chiedi sempre al veterinario quali combinazioni di farmaci possono essere usate.

Quanto costa lo Stronghold per gatti?

Lo Stronghold gatti da 3 pipette costa intorno ai 25-26 euro, mentre la confezione da 6 pipette costa intorno ai 44-46 euro. Tuttavia il prezzo potrebbe subire delle variazioni: chiedi in farmacia quanto costa.

Stronghold Plus gatti: info

Stronghold Plus gatti: principio attivo ed eccipienti

Lo Stronghold Plus gatti è un medicinale veterinario composto da selamectina e sarolaner. Come eccipienti abbiamo:

butilidrossitoluene

dipropilene glicole metil etere

alcool isopropilico

Anche questo farmaco può essere erogato solamente dietro ricetta medica veterinaria tramite REV (Ricetta Elettronica Veterinaria). Esistono tre formulazioni:

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg spot on per gatti inferiori ai 2,5 kg

Stronghold Plus 30 mg/5 mg spot on per gatti dai 2,5 ai 5 kg

Stronghold Plus 60 mg/10 mg spot on per gatti dai 5 ai 10 kg

A differenza dello Stronghold normale, quello Plus non è stato testato in animali da riproduzione, in gravidanza e allattamento. Tuttavia studi effettuati su ratti e conigli non hanno dimostrato effetti teratogeni. Chiedi sempre al tuo veterinario prima di pensare di applicarlo.

Farmacodinamica

Per quanto riguarda la selamectina vale quanto scritto sopra per lo Stronghold normale. Il sarolaner, invece, è un acaricida e insetticida che fa parte della famiglia delle isoxazoline. Agisce bloccando i canali del cloro ad apertura ligando-dipendente (con recettori del GABA e del glutammato) del sistema nervoso centrale di insetti e acari. Questo fa sì che gli ioni cloro non vengano assorbiti dai canali con aumento della stimolazione nervosa e morte del parassita.

Inoltre il sarolaner non interagisce con i siti di legame di altre molecole come fiproli, milbemicine, avermectine e ciclodieni. Per le zecche la sua azione si manifesta entro 24 ore.

Farmacocinetica

Dopo la somministrazione topica, entrambe le molecole sono assorbite subito, con valori di emivita di 12,5 giorni per la selamectina e di 41,5 giorni per il sarolaner. La selamectina viene eliminata tramite le feci, mentre il sarolaner viene eliminato tramite l’escrezione biliare.

Per quali malattie è indicato lo Stronghold Plus nel gatto?

Queste sono le malattie dei gatti per cui lo Stronghold Plus è prescritto:

trattamento e prevenzione da pulci (attività adulticida, larvicida e ovicida)

usato come parte della terapia della dermatite allergica da pulci

trattamento delle infestazioni da zecche (attività acaricida immediata e persistente per 4-5 settimane)

terapia dell’otoacariasi (Otodetes cynotis)

pidocchi masticatori (Felicola subrostratus)

ascaridi

ancilostomi

prevenzione mensile della filariosi cardiopolmonare

Come mettere lo Stronghold Plus al gatto?

Per quanto riguarda il dosaggio e la frequenza di applicazione dello Stronghold Plus nel gatto chiedi sempre al tuo veterinario. Solitamente è utilizzato quando è necessaria anche una prevenzione da zecche oltre che da pulci e acari.

Una volta aperta la fialetta, questa va applicata sulla nuca, separando bene il pelo. Cerca di non andare troppo verso le scapole perché altrimenti il gatto potrebbe leccarsi e iniziare a sbavare.

Effetti collaterali, controindicazioni e interazioni

Effetti collaterali dello Stronghold Plus

Fra i principali effetti collaterali dello Stronghold Plus abbiamo:

prurito transitorio sul punto di applicazione

alopecia sul punto di applicazione

eritema sul punto di applicazione

scialorrea

sintomi neurologici come convulsioni e atassia

vomito, diarrea

Controindicazioni

Queste sono le principali controindicazioni dello Stronghold Plus:

non usare nei gatti con malattie concomitanti, debilitati o sottopeso

non usare in caso di allergia ai principi attivi o agli eccipienti

Interazioni

Non sono state segnalate interazioni fra lo Stronghold Plus e i principali medicinali veterinari utilizzati. Tuttavia è bene non applicare lo Stronghold se è stato applicato un altro antiparassitario nei giorni precedenti: in questo caso, come per lo Stronghold classico, chiedi sempre al veterinario quali combinazioni di farmaci possono essere usate.

Quanto costa lo Stronghold Plus per gatti?

Il costo dello Stronghold Plus gatto da 3 fialette si aggira intorno ai 30-32 euro, mentre quello da 6 fialette parte dai 44 euro. Tuttavia il prezzo potrebbe variare, chiedi sempre al farmacista quale sia il prezzo corrente.

Info pratiche sullo Stronghold gatti

Per tirare le somme, ecco qualche info pratica sullo Stronghold gatti:

è un farmaco a uso veterinario

si applica per via topica : non deve essere dato per bocca e non deve essere applicato dentro le orecchie

: non deve essere dato per bocca e non deve essere applicato dentro le orecchie può essere venduto solamente con presentazione di ricetta veterinaria

lo trovi in vendita in farmacia o nelle parafarmacie, mentre non è reperibile nei negozi per animali o online

o nelle parafarmacie, mentre non è reperibile nei negozi per animali o online è uno spot on per uso esterno

per uso esterno chiedi sempre indicazioni al tuo veterinario per il dosaggio e le modalità di somministrazione

Ricordati poi che Stronghold e Stronghold Plus sono due farmaci differenti, con diverse indicazioni. E che non devi confondere lo Stronghold farmaco con il videogioco Stronghold. Quella è un’altra cosa.