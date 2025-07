È disponibile il cedolino NoiPa di luglio per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, che include importanti novità retributive.

È disponibile il cedolino NoiPa di luglio per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, che include importanti novità retributive, tra cui un bonus superiore agli 80 euro. Questa integrazione deriva dal taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio 2025, un provvedimento che mira a incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori statali.

Cedolino NoiPa di luglio: dettagli e pagamenti

Il cedolino NoiPa, consultabile in formato digitale, rappresenta il riepilogo ufficiale della retribuzione mensile per i dipendenti pubblici. Già disponibile dal 18 luglio, il documento mostra tutte le voci che compongono lo stipendio, comprese le trattenute fiscali come l’Irpef e il Tfr. Tuttavia, i pagamenti relativi al cedolino di luglio inizieranno dal 23 luglio, data confermata dal calendario ufficiale pubblicato sul portale NoiPa.

È importante sottolineare che questa data riguarda esclusivamente lo stipendio ordinario. Per quanto riguarda arretrati, rimborsi o altri compensi, il calendario dei pagamenti potrebbe differire, con possibili slittamenti.

Due categorie di lavoratori potrebbero vedere un ritardo nell’accredito della retribuzione: i dipendenti con contratti a tempo determinato e i docenti che hanno svolto supplenze brevi. In questi casi, è consigliabile verificare gli accrediti direttamente tramite il proprio istituto bancario o attraverso l’applicazione ufficiale NoiPa, che fornisce notifiche tempestive in caso di ritardi.

La principale novità nel cedolino di questo mese è il riconoscimento di un bonus netto pari a 83,33 euro, frutto della riduzione dell’Irpef per i lavoratori con redditi compresi tra 15.000 e 32.000 euro annui. Questo intervento, contenuto nella legge di bilancio 2025, mira a sostenere economicamente i dipendenti pubblici, incrementando di fatto la loro busta paga.

L’incremento si aggiunge al normale stipendio e rappresenta un significativo sostegno fiscale, per un gruppo di lavoratori particolarmente numeroso nella pubblica amministrazione.

A partire dal 1° luglio 2025, è stato aggiornato anche l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale, un compenso temporaneo riconosciuto ai lavoratori con contratto collettivo nazionale scaduto. Questa indennità interessa anche il personale pubblico e rappresenta una forma di risarcimento in attesa del rinnovo contrattuale.

L’aumento riguarda in particolare il personale scolastico, con un incremento di:

19 euro per i docenti a tempo pieno;

13 euro per il personale Ata e per i collaboratori scolastici.

Questi aumenti contribuiscono a migliorare la retribuzione mensile di queste categorie, offrendo un supporto economico durante la fase di contrattazione.

La consultazione del cedolino NoiPa è semplice e accessibile a tutti i dipendenti pubblici. Dal 18 luglio è possibile visualizzare il documento accedendo all’area riservata del portale NoiPa tramite un’identità digitale riconosciuta, come SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso, è necessario selezionare la sezione “documenti personali” e poi cliccare su “cedolino”. Il documento può essere visualizzato direttamente online oppure scaricato in formato PDF per la consultazione offline o per eventuali stampe.