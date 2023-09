Spugne per piatti fai da te: 3 idee

Non sai più che spugna usare per lavare i piatti? Le spugne del supermercato durano poco, inquinano l'ambiente e costano molto. Perché non realizzare delle spugne per piatti fai da te ecologiche ed economiche? Con un vecchio asciugamani, una retina per la frutta o una pianta potremmo creare decine di spugne per tutti gli usi.

Fonte immagine: Pixabay

Le spugne per i piatti sono uno di quegli accessori dei quali non possiamo fare a meno: insomma, non possiamo certamente lavare i piatti usando solo le mani. Per di più, non possiamo neanche utilizzare la stessa spugna per mesi e mesi. Bisogna cambiarle più o meno ogni 3 settimane, per evitare un’eccessiva proliferazione di batteri potenzialmente dannosi. Facendo due calcoli, quindi, questo può tradursi in una bella spesa alla fine dell’anno. Ma hai mai pensato di realizzare delle spugne per piatti fai da te?

Io si, e facendo qualche ricerca ho trovato diverse idee davvero carine, funzionali ed ecologiche (si, spesso le spugne che acquistiamo al supermercato sono molto inquinanti, oltre che costose).

In questo articolo ho deciso di condividere alcune idee e spunti per creare una perfetta spugna fai da te. Dalla luffa al cotone, i materiali a nostra disposizione sono davvero tanti, non rimane che scoprire come usarli.

3 idee per creare delle spugne per piatti fai da te

Se anche tu hai notato che le spugne per piatti durano davvero troppo poco e costano davvero troppo, e per di più non sono neanche poi tanto amiche dell’ambiente, prova a realizzare una di queste alternative naturali, usando luffa, retine e altri materiali di riciclo creativo.

Ecco cosa usare al posto della spugna per lavare i piatti.

Retine della frutta in cotone

Puoi trasformare una retina in cotone (di quelle che usiamo per la frutta e la verdura, o per fare la spesa) in una pratica spugna abrasiva, perfetta sia per lavare i piatti che per rimuovere lo sporco più ostinato.

Asciugamani che non usi più

Per questo progetto, servirà un vecchio asciugamani che non usi più. Dopo averlo lavato e igienizzato per bene, taglialo in quadrati lunghi 8 cm per lato, e posiziona un quadrato sopra l’altro, in modo da creare lo spessore che desideri.

Cuci i bordi, ed ecco pronta una spugna per piatti fai da te lavabile, ecologica ed efficace. Per rendere la spugna più abrasiva, potresti inserirla all’interno di un sacchetto a rete in cotone, cuci il tutto e lava i tuoi piatti in modo eco-friendly!

Con questo metodo puoi anche realizzare una spugna doccia fai da te!

Fonte: Pixabay

Spugne in luffa fai da te per lavare i piatti

I più volenterosi e amanti del giardinaggio potrebbero provare a coltivare da zero la propria spugna vegetale. La luffa (luffa cylindrica o Luffa aegyptica), una cucurbitacea molto simile a una zucchina, potrebbe essere la soluzione che fa per te.

Ma come si ottengono le spugne da questa pianta?

Per prima cosa, bisognerà coltivare la luffa. Acquista dei semi biologici e segui le indicazioni per coltivarli in vaso o in giardino. Quando il frutto sarà ben maturo (ovvero quando la buccia passerà da un colore verde al marroncino), staccalo dalla pianta.

Lascia essiccare la “zucchina” per qualche giorno, quindi elimina la buccia, i semi (non gettarli via, potrai piantarli per dare vita a nuove piantine) e tutte le impurità.

Lava per bene la luffa e tagliala a fettine in modo da usarla per lavare i piatti. Se lo desideri, puoi anche trasformarla in una perfetta spugna vegetale da doccia.

Quale di queste 3 alternative alle classiche spugne ti piace di più?