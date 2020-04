Sognare cani: tutte le possibili interpretazioni

Fonte immagine: Istock

Sognare un cane, a seconda del contesto, può avere un significato diverso: in questo articolo cercheremo di analizzarli tutti.

Parliamo di: Cani

Il cane incarna gli stereotipi di fedeltà, umiltà e lealtà: considerato il migliore amico dell’uomo, la sua apparizione in sogno è abbastanza frequente. Può avere significati diversi a seconda delle situazioni: se il dormiente, per esempio, sogna il suo cane non è altro che la conferma dei valori positivi che simbolicamente il migliore amico dell’uomo raccoglie viceversa, se è estraneo probabilmente si fa riferimento a una situazione ostile in cui ci si è ritrovati. Qui cercheremo di riassumere tutti i significati delle situazioni più frequenti.

Le interpretazione del sogno a tema canino

Sognare un cane in procinto di aggredire : un grosso cane, aggressivo, che abbaia, ringhia, vuole mordere, mentre il sognante è paralizzato dalla paura o cerca di difendersi è un incubo molto diffuso tra adulti e bambini. Di solito l ‘animale incarna una persona che si conosce personalmente e che si comporta in modo aggressivo a causa di un evento inaspettato; se si tratta di un bambino, di solito il riferimento è ad uno dei suoi educatori. E’ un sogno frequente, in questo caso la psiche vuole suggerirci di trovare una soluzione per ritrovare un contatto con una persona con cui abbiamo un brutto rapporto.

: un grosso cane, aggressivo, che abbaia, ringhia, vuole mordere, mentre il sognante è paralizzato dalla paura o cerca di difendersi è un incubo molto diffuso tra adulti e bambini. Di solito l e che si comporta in modo aggressivo a causa di un evento inaspettato; se si tratta di un bambino, di solito il riferimento è ad uno dei suoi educatori. E’ un sogno frequente, in questo caso la psiche vuole suggerirci di trovare una soluzione per ritrovare un contatto con una persona con cui abbiamo un brutto rapporto. Sognare un cane ferito : un cane che che sanguina, soffre o piange rappresenta probabilmente la nostra parte istintiva, che è in cattive condizioni perché è stata repressa a lungo; un cane maltrattato, torturato, mutilato rappresenta anche tutte le ferite ricevute e non ancora rimarginate; anche in questo caso l’invito è all’intervento immediato.

: un cane che che sanguina, soffre o piange rappresenta probabilmente la nostra parte istintiva, che è in cattive condizioni perché è stata repressa a lungo; un cane maltrattato, torturato, mutilato rappresenta anche tutte le ferite ricevute e non ancora rimarginate; anche in questo caso l’invito è all’intervento immediato. Sognare dei cuccioli di cane : i cuccioli sono di solito festosi e teneri, vederli apparire in sogno indica il bisogno bisogno di affetto, di apprezzamenti e considerazione. Nelle donne incinte di solito indica l’arrivo imminente del bambino.

: i cuccioli sono di solito festosi e teneri, vederli apparire in sogno indica il bisogno bisogno di affetto, di apprezzamenti e considerazione. Nelle donne incinte di solito indica l’arrivo imminente del bambino. Sognare un cane nero : non è né più né meno che sognare un cane aggressivo. Il nero nel sogno ha una connotazione negativa. E’ espressione delle forze dell’inconscio, dell’istintività il nero è il colore della paura, è molto probabile che ci siano situazioni irrisolte nel nostro presente.

: non è né più né meno che sognare un cane aggressivo. Il nero nel sogno ha una connotazione negativa. E’ espressione delle forze dell’inconscio, dell’istintività il nero è il colore della paura, è molto probabile che ci siano situazioni irrisolte nel nostro presente. Sognare un cane bianco : al contrario del nero, il bianco è positivo e rappresenta una figura protettiva, simile ad un angelo che ci sta accompagnando in un momento difficile della nostra vita e a cui dobbiamo enorme gratitudine.

: al contrario del nero, il bianco è positivo e rappresenta una figura protettiva, simile ad un angelo che ci sta accompagnando in un momento difficile della nostra vita e a cui dobbiamo enorme gratitudine. Sognare un cane che cammina in piedi su due gambe: anche in questo caso, il cane rappresenta molto probabilmente una persona che conosci e a cui sei riconoscente.

Ogni sogno ha una sua genesi e un suo significato ma in generale possiamo dire che analizzare il contesto in cui appare il cane, le sue caratteristiche (sesso, razza, colore, taglia, atteggiamento, ecc.) e il suo comportamento è il primo passo per capire cosa vuole mostrarci il nostro subconscio e quale sia l’aspetto della nostra vita su cui intervenire.