Semi di peonia, come piantarli?

La peonia è una pianta che si può far crescere tramite semi, ma prima di vedere una fioritura è possibile che passino anche 10 anni. Si parte dal baccello della pianta, da cui vanno estratte le sementi. I semi di peonia si devono piantare in un terreno a pH tendente al basico e drenato, un'operazione che va effettuata in autunno, per vedere spuntare i primi germogli in primavera.

Fonte immagine: Pixabay

Si dice che i semi di peonia siano per giardinieri pazienti, in quanto la crescita e soprattutto la fioritura da semina richiedono molto tempo. Di solito il metodo di propagazione scelto è infatti la talea, che permette di avere piante uguali a quella originaria. Da sementi è invece difficile raggiungere questo risultato, ma il percorso è affascinante.

Le peonie sono piante dai colori pittoreschi e dalle fioriture scenografiche, ma coltivarle a partire dal seme non è per tutti. Di fatti, non tutte le sementi sono fertili e attecchiscono, ma il problema non è questo, si tratta invece di attendere anche fino a 10 anni per vederle fiorire.

La germinazione è infatti il primo stadio della coltivazione e, se questa va in porto, ci si trova a dover aspettare qualche anno (minimo 3) prima di vedere una peonia fiorita. Ma quando si ottiene questo meraviglioso risultato la soddisfazione è enorme.

Il significato del fiore non a caso è legato alla prosperità e alla pace, due valori che si raggiungono con pazienza e non senza fatica. Ma vediamo come estrarre i semi di peonia e come piantarli, così da coltivare questo arbusto.

Fonte: Pixabay

Quando raccogliere i semi di peonia

La peonia, una pianta appartenente alla famiglia delle Peoniaceae, si divide in varietà erbacee e arbustive ma ci sono anche esemplari ibridi. Le peonie ibride intersezionali, o Itoh, sono di natura sterili e non sono da valutare per la coltivazione da sementi. Di norma, gli ibridi, anche di specie erbacee e arbustive, non sempre producono semi vitali.

Le peonie non ibride, al contrario, sono da preferire in caso si voglia procedere alla coltivazione a partire delle sementi, ma è importante capire quando raccogliere i semi di peonia. Le varietà erbacee di solito hanno dei baccelli maturi e contenenti le sementi già ad inizio estate, quelle arbustive in genere ritardano la maturazione a fine agosto.

I baccelli maturi assumono un colore marrone scuro e appaiono quasi schiusi, segno che i semi all’interno sono maturi e pronti per la raccolta. Di norma, ogni baccello può contenere fino a 50 semi. Ma va considerato un aspetto: solo i semi non danneggiati arriveranno a germinazione, il che significa procedere all’apertura dei baccelli con delicatezza.

Va detto anche che i semi di peonia hanno un doppio rivestimento, il che giustifica anche i tempi lunghi per raggiungere una fase di germinazione. Le sementi più giovani hanno un rivestimento più morbido e impiegano meno tempo, ma in genere si considerano due stagioni di crescita prima di mettere a dimora le piantine.

Come si piantano i semi di peonia

I semi freschi di peonia, che hanno un colore marrone o nero, si possono piantare subito in un terriccio comune amalgamato con sabbia. Il pH del terreno deve virare sul basico, circa 7, per favorire la germinazione. Se piantiamo in vaso, ci dovremo curare di sceglierne uno con buoni fori di drenaggio per evitare i ristagni di acqua.

Le sementi vanno interrate a pochi centimetri di profondità e ad una certa distanza gli uni dagli altri, per fare in modo che le radici abbiano spazio sufficiente a crescere. Di solito questa operazione si effettua a fine estate o inizi autunno, a temperature ancora miti, il che significa pacciamare la superficie per tutelare i semi dai primi freddi.

Il terreno va tenuto umido in autunno per favorire la germinazione, ma è importante non avere fretta di vedere spuntare i germogli. In alcuni casi, se abbiamo fortuna, li potremo notare già nella successiva primavera. Ma a volte, più di frequente, si deve attendere fino alla primavera dell’anno dopo per vedere le foglioline verdi crescere.

In primavera, il pacciame si può eliminare, ma si deve provvedere a concimare il terreno da aprile e fino a settembre per dare supporto alla pianta. Da sapere, i cicli di caldo e freddo sono essenziali per favorire i germogli, il che significa tutelare le sementi nella stagione invernale con la pacciamatura, ma non portare i vasi in casa, o dovremo rinunciare a vedere le peonie germogliare e crescere.

Fonti