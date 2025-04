Insieme al tumore, anche lei si presenta essere come la malattia più diffusa di questo secolo e, secondo i dati, colpisce sempre più persone.

Stiamo parlando della sclerosi multipla. Ci sono alcuni particolari sintomi ai quali fare attenzione perché, anche se non ce ne accorgiamo, possono già essere degli importanti campanelli d’allarme. Vediamo insieme quali sono.

Ce ne è uno in particolare che si potrebbe manifestare proprio quando nessuno se lo aspetta. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e, come anche, aiutare chi ne è affetto.

Una malattia che colpisce sempre più pazienti

Tutti ne hanno paura solo al sentirla nominare: parliamo della sclerosi multipla che si presenta essere come la malattia del secolo assieme ai tumori. Nel dettaglio, essa è una malattia infiammatoria, demielinizzante e neurodegenerativa del sistema nervoso centrale che si manifesta con sintomi di vario genere, quanto nei giovani quanto anche in coloro che hanno un’età avanzata.

Purtroppo è una patologia dalla quale non si può guarire anche se, in questi ultimi anni, sono stati messi a punto dei trattamenti capaci di rallentare la sua progressione e aiutare quindi chi ne è affetto a sopravvivere e a vivere più a lungo, arrivando anche a diminuire la gravità degli attacchi e la loro frequenza. Questa malattia provoca una funzione anomala del sistema immunitario che, invece di attivarsi verso agenti esterni, attacca la mielina, la sostanza che ricopre e protegge le fibre nervose.

Alcuni sintomi della sclerosi multipla da non sottovalutare

In molti si chiedono a che età possa già manifestarsi. Come dicevamo prima, si può manifestare quanto nei giovani quanto in età avanzata. Di solito, i primi sintomi incominciano a vedersi fra i 20 e i 40 anni e, raramente, al di sopra dei 50 anni. Diversi sono i disturbi che se ne possono avere, quali quelli alla vista, l’essere affaticati e le alterazioni di forza o sensibilità.

Accanto a questi, che possono essere i sintomi più diffusi per chi soffre o scopre di soffrire di questa malattia, ve ne sono anche altri, uno fra tutti la difficoltà e la non più capacità di riuscire a distinguere il freddo dal caldo, arrivando anche a una perdita di sensibilità e a un intorpidimento degli arti, specificando anche altri sintomi.

La sclerosi multipla è una malattia multifattoriale, dovuta cioè all’interazione tra fattori genetici e ambientali. Come dicevamo all’inizio, si tratta di una malattia cronica dalla quale, al momento, non si può guarire. Ma sono in campo dei trattamenti atti a rallentare la malattia stessa e a permettere la possibilità, a chi ne è affetto, di vivere in maniera quasi normale.