Ti spettano dei Bonus importanti se il tuo ISEE non supera questa cifra ma non hai bisogno del CAF per controllare: cosa devi fare.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rimane uno strumento fondamentale per valutare la condizione economica delle famiglie italiane e consentire l’accesso a numerosi bonus e agevolazioni sociali.

Nel corso del 2025, il panorama delle misure di sostegno è stato aggiornato per rispondere alle esigenze di fasce di reddito diverse, con particolare attenzione a chi presenta un valore ISEE basso o moderato. Ecco una panoramica dettagliata delle principali opportunità economiche per le famiglie e i cittadini con ISEE sotto varie soglie.

Bonus e agevolazioni per famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro

Chi possiede un ISEE inferiore a 15.000 euro può accedere a una serie di benefici economici e sociali, pensati per alleviare le spese quotidiane e migliorare la qualità della vita. Tra questi, spiccano:

Bonus bollette : le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro possono ottenere sconti temporanei sulle bollette dell’energia elettrica, una misura importante in un contesto di aumenti dei costi energetici.

: le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro possono ottenere sconti temporanei sulle bollette dell’energia elettrica, una misura importante in un contesto di aumenti dei costi energetici. Fondo Dote Famiglia : dedicato alle famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni, questo contributo sostiene la partecipazione a attività sportive e ricreative extrascolastiche, favorendo il benessere e la socializzazione dei minori.

: dedicato alle famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni, questo contributo sostiene la partecipazione a attività sportive e ricreative extrascolastiche, favorendo il benessere e la socializzazione dei minori. Assegno di inclusione : un sostegno al reddito rivolto a nuclei con ISEE inferiore a 10.140 euro e particolari condizioni di vulnerabilità economica.

: un sostegno al reddito rivolto a nuclei con ISEE inferiore a 10.140 euro e particolari condizioni di vulnerabilità economica. Assegno sociale : erogato mensilmente (538,69 euro per 13 mensilità) a chi ha più di 67 anni e un ISEE inferiore a 15.000 euro, rappresenta un aiuto fondamentale per gli anziani in difficoltà.

: erogato mensilmente (538,69 euro per 13 mensilità) a chi ha più di 67 anni e un ISEE inferiore a 15.000 euro, rappresenta un aiuto fondamentale per gli anziani in difficoltà. Social card : una carta dal valore complessivo di 500 euro da destinare all’acquisto di beni di prima necessità, accessibile con un ISEE fino a 15.000 euro.

: una carta dal valore complessivo di 500 euro da destinare all’acquisto di beni di prima necessità, accessibile con un ISEE fino a 15.000 euro. Carta Acquisti INPS : una carta elettronica ricaricata ogni due mesi con 80 euro, riservata a over 65 o genitori con figli sotto i 3 anni, con ISEE sotto 8.117,17 euro, da usare per beni essenziali o bollette.

: una carta elettronica ricaricata ogni due mesi con 80 euro, riservata a over 65 o genitori con figli sotto i 3 anni, con ISEE sotto 8.117,17 euro, da usare per beni essenziali o bollette. Supporto formazione e lavoro : un incentivo mensile di 500 euro per chi partecipa a corsi di qualificazione professionale, rivolto a soggetti con difficoltà economiche ma in grado di lavorare, con ISEE non superiore a 10.140 euro.

: un incentivo mensile di 500 euro per chi partecipa a corsi di qualificazione professionale, rivolto a soggetti con difficoltà economiche ma in grado di lavorare, con ISEE non superiore a 10.140 euro. Bonus conto corrente : permette di aprire un conto corrente senza costi di canone e imposta di bollo, per chi ha ISEE inferiore a 11.600 euro o pensioni annue sotto i 18.000 euro.

: permette di aprire un conto corrente senza costi di canone e imposta di bollo, per chi ha ISEE inferiore a 11.600 euro o pensioni annue sotto i 18.000 euro. Reddito alimentare: una misura sperimentale che distribuisce pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti, dedicata a persone in povertà assoluta con ISEE sotto i 15.000 euro, con l’obiettivo di ridurre lo spreco e supportare le fasce più fragili.

Per chi presenta un ISEE inferiore a 20.000 euro, sono disponibili ulteriori agevolazioni di rilievo:

Assegno di maternità comunale: un sostegno economico rivolto alle mamme disoccupate o in condizioni di bisogno in caso di nascita, adozione o affidamento di un minore sotto i 6 anni, con ISEE fino a 20.382,90 euro.

Per chi si colloca invece sotto la soglia dei 40.000 euro, le principali agevolazioni includono:

Bonus nascite 2025 : un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, disponibile per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro.

: un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, disponibile per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Assegno unico universale : riconosciuto mensilmente dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni del figlio, con importi variabili secondo il valore ISEE, da un massimo di 201 euro fino a un minimo di 57,50 euro per figlio.

: riconosciuto mensilmente dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni del figlio, con importi variabili secondo il valore ISEE, da un massimo di 201 euro fino a un minimo di 57,50 euro per figlio. Bonus asilo nido: un aiuto economico per il pagamento delle rette dell’asilo nido o per l’assistenza domiciliare in caso di gravi patologie, che può raggiungere i 3.600 euro annui per i nati dal 2024 con ISEE fino a 40.000 euro, erogato su base mensile per un massimo di 11 mesi.

Il 2025 offre anche numerosi sostegni per chi frequenta scuole o università e dispone di un ISEE contenuto:

Bonus Psicologo : un contributo economico per affrontare disagi psicologici come ansia e depressione, con importi che variano da 500 a 1.500 euro in base alla fascia ISEE, fino a un massimo di 50 euro a seduta con professionisti convenzionati. Non è previsto un limite d’età per accedere a questa misura.

: un contributo economico per affrontare disagi psicologici come ansia e depressione, con importi che variano da 500 a 1.500 euro in base alla fascia ISEE, fino a un massimo di 50 euro a seduta con professionisti convenzionati. Non è previsto un limite d’età per accedere a questa misura. Bonus Cultura Giovani (Carta della cultura giovani 2025) : un incentivo di 500 euro per i nati nel 2007, con ISEE fino a 35.000 euro, utilizzabile entro il 31 dicembre per acquistare libri, biglietti per eventi culturali, corsi di musica, danza o lingue straniere.

: un incentivo di 500 euro per i nati nel 2007, con ISEE fino a 35.000 euro, utilizzabile entro il 31 dicembre per acquistare libri, biglietti per eventi culturali, corsi di musica, danza o lingue straniere. Carta del merito : un premio di 500 euro destinato ai neodiplomati con votazione di 100 o 100 e lode nel 2025, cumulabile con il Bonus Cultura, spendibile in negozi convenzionati.

: un premio di 500 euro destinato ai neodiplomati con votazione di 100 o 100 e lode nel 2025, cumulabile con il Bonus Cultura, spendibile in negozi convenzionati. No tax area universitaria : consente una riduzione o l’esenzione parziale fino all’80% delle tasse universitarie per studenti con ISEE basso, con soglie stabilite autonomamente dalle singole università.

: consente una riduzione o l’esenzione parziale fino all’80% delle tasse universitarie per studenti con ISEE basso, con soglie stabilite autonomamente dalle singole università. Bonus borsa di studio: un supporto economico per le spese universitarie, generalmente erogato da enti regionali tramite bandi pubblici, che combina requisiti di reddito e merito accademico.

