Negli ultimi anni, l’idea di avere una scorta d’emergenza in casa ha guadagnato sempre più attenzione, oggi viene diramata una autentica lista.

In un contesto globale caratterizzato da incertezze economiche, crisi sanitarie e disastri naturali mentre un tempo si tendeva a deridere l’idea di accumulare derrate alimentari, ora questa pratica è vista come una forma di responsabilità e prudenza.

Le scorte d’emergenza non sono semplicemente un modo per affrontare le emergenze quotidiane; esse rappresentano una strategia fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere della propria famiglia in caso di crisi.

Scorte di emergenza ecco la lista di cosa ti servirà

Il calcolo delle scorte necessarie si basa su stime di fabbisogno energetico e idrico. In media, un adulto ha bisogno di circa 2.232 kcal al giorno e di tre litri d’acqua, non solo per bere ma anche per cucinare. Questi dati sono fondamentali per pianificare correttamente le scorte.

Compilare una lista della spesa per una scorta d’emergenza richiede una certa pianificazione. Ad esempio, una famiglia composta da quattro persone (due adulti e due bambini, uno dei quali ha più di 16 anni) avrà bisogno di un’adeguata quantità di beni. L’idea è quella di immagazzinare cibo e acqua sufficienti per un periodo minimo di sette giorni.

Iniziamo con l’acqua: per una famiglia di quattro persone, saranno necessarie circa 52 bottiglie da 1,5 litri d’acqua. Oltre all’acqua potabile, è consigliabile includere sei litri di latte e altrettanti di succhi di frutta, per garantire un apporto nutrizionale variegato.

Successivamente, è importante considerare i cibi in scatola e gli alimenti non deperibili. La lista dovrebbe includere: 24 conserve di verdura da circa 300 grammi ciascuna, 18 conserve di purea di frutta, 13 porzioni di piatti pronti (come zuppe o stufati), 11 confezioni da 500 grammi di cereali (pasta, riso, legumi), Conserva di pesce, carne secca e latticini a lunga conservazione. Questi alimenti offrono una base nutrizionale equilibrata e possono essere preparati rapidamente in caso di necessità.

Non dimentichiamo i beni essenziali per la cura personale. È cruciale avere a disposizione prodotti come sapone, shampoo, dentifricio e deodorante. Inoltre, è importante includere articoli igienici come assorbenti, preservativi, carta igienica, fazzoletti di carta e mascherine. In situazioni di emergenza, la salute e l’igiene personale non devono essere trascurate.

La lista non si ferma qui. Dovrebbero essere inclusi anche articoli per la casa come sacchi della spazzatura e candele. Per garantire la sicurezza e il comfort della famiglia, è utile avere una torcia, un fornelletto a gas, una radio a batteria, fiammiferi o un accendino. E non dimenticate l’apriscatole! Questo semplice utensile può rivelarsi incredibilmente importante in caso di emergenze.

Pianificare in base alle esigenze personali

La campagna dell’UFAE non è solo una raccomandazione generica; essa offre anche strumenti pratici e personalizzati per aiutare ciascuno a comporre la propria scorta d’emergenza. Attraverso un calcolatore online, le famiglie possono inserire i propri dati, come la composizione familiare e le preferenze alimentari, e ricevere una lista della spesa personalizzata. Questo strumento è particolarmente utile per chi ha diete specifiche, come vegetariani o persone con intolleranze alimentari.

Un sondaggio condotto da Agroscope nel 2018 ha rivelato che solo il 25% della popolazione svizzera era adeguatamente preparato con scorte sufficienti per affrontare una settimana senza rifornimenti. La pandemia di COVID-19 ha portato a un cambiamento significativo in queste abitudini; molte persone hanno cominciato a riconoscere l’importanza di avere riserve alimentari.

In un mondo in continuo cambiamento, caratterizzato da incertezze e imprevisti, avere una scorta d’emergenza non è solo una precauzione, ma una forma di responsabilità verso se stessi e la propria famiglia.