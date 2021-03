Sciopero trasporti nazionale 26 marzo: orari e info

Sciopero trasporti nazionale venerdì 26 marzo 2021, info su orari e modalità nelle principali città tra cui Milano, Roma, Torino e Napoli.

Venerdì 26 marzo 2021 è in programma un nuovo sciopero trasporti a livello nazionale. Riguarderà in questo caso il solo trasporto pubblico locale, con orari e modalità variabili a seconda della città coinvolta.

Come accaduto lo scorso 8 marzo, anche in questo caso lo sciopero trasporti nazionale avrà una durata di 24 ore. Come riportato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’agitazione è stata indetta dalle sigle ADL-COBAS/COBAS LAVORO PRIVATO. A livello locale sono possibili ulteriori adesioni, che incrementeranno la percentuale di mezzi che potrebbero non circolare durante le fasce orarie indicate.

Di seguito indicate le info valide per alcune delle principali città italiane (Milano, Roma, Torino e Napoli). Seguiranno nei prossimi giorni, laddove disponibili, informazioni relative ad altre località.

Sciopero trasporti a Milano

Lo sciopero dei trasporti pubblici coinvolgerà i mezzi ATM circolanti sul territorio di Milano. Orsa Trasporti aderirà all’agitazione indetta da OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL. A rischio la normale circolazione delle linee di superficie e della metropolitana milanese.

Secondo quanto riportato dalla stessa ATM il personale avrà facoltà di astensione dal lavoro rispettando i seguenti orari: a partire dalle ore 8:45 e fino alle 15; lo sciopero riprenderà nuovamente alle 18 per concludersi al termine del servizio.

Sciopero trasporti a Roma

Aderiscono allo sciopero trasporti a Roma le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. A rischio i mezzi Atac (bus, tram, filobus, metropolitana), RomaTpl e linee ferroviarie locali (Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle).

Notte tra il 25 e il 26 marzo – Non garantite le corse effettuate dalla linee notturne N, mentre risulterà regolare il servizio delle linee diurne con corse programmate dopo le 24, oltre alle seguenti linee notturne Atac (38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980) e RomaTpl (314-404-444).

Giornata del 26 marzo – A rischio i mezzi pubblici romani dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le restanti fasce orarie risulteranno “di garanzia”, con linee attive, a tutela dei viaggiatori. Non saranno garantite nemmeno le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle seguenti linee: 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 (Atac) e 314-404-444 (RomaTpl).

Notte tra il 26 e il 27 marzo – Contrariamente alla notte tra il 25 e il 26, verrà garantito il servizio delle linee bus N. Non garantite le linee diurne (corse programmate oltre le ore 24) e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Torino

L’adesione allo sciopero delle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna farà sì che non potranno essere garantite le corse dei mezzi urbani e suburbani di superficie GTT a Torino. A rischio anche le linee ferroviarie locali e la metropolitana.

Servizio urbano-suburbano e metropolitana non più garantito dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio.

Servizio extraurbano e ferroviario (SfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres) a rischio dalle ore 8 alle 14:30 e dalle 17:30 a fine turno.

Servizio ferroviario (Sfm1 Rivarolo-Chieri): stop dalle 9 alle 18 e dalle ore 21 a fine servizio.

Napoli

Anche i mezzi ANM di Napoli saranno soggetti all’agitazione sindacale indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna per venerdì 26 marzo 2021. Di seguito le indicazioni fornite dall’azienda per la mobilità partenopea:

Linee bus (tram, bus, filobus) a rischio dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Viene specificato inoltre: “le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero“.

Metro Linea 1. In caso di adesione allo sciopero trasporti l’ultima corsa del mattino da Piscinola e da Garibaldi verrà effettuata alle ore 09:20. La ripresa del servizio è previsto alle 17:10 da Piscinola e alle 17:50 da Garibaldi. Ultima corsa serale da Piscinola e da Garibaldi alle 19:50.

Funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto, l’ultima corsa del mattino garantita è prevista alle 09:20. Il servizio riprenderà il pomeriggio alle 17, mentre l’ultima corsa serale partirà alle 19:50. L’impianto di Mergellina resterà chiuso, con attivo il servizio navetta 621 (che seguirà gli orari di sciopero delle linee bus).

Motivazioni dello sciopero trasporti del 26 marzo 2021

