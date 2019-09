SANA, come raggiungere BolognaFiere e gli ingressi

Torna dal 6 al 9 settembre SANA, Salone internazionale del bio e del naturale: ecco come raggiungere BolognaFiere e quali sono gli ingressi utili.

Tornerà dal 6 al 9 settembre 2019 il SANA – Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. La manifestazione sarà ospitata come di consueto all’interno dei padiglioni di BolognaFiere, dove professionisti, aziende, buyer nazionali ed esteri si daranno appuntamento per discutere delle nuove frontiere del bio e delle novità in arrivo per il settore.

SANA 2019 si conferma tra gli appuntamenti di primissimo pianto per quanto riguarda il settore del biologico e del naturale, con la tanto attesa novità relativa allo svolgimento (dal 5 al 6 settembre) degli Stati Generali del Biologico. Torneranno come di consueto diverse sezioni molto apprezzate dai visitatori tra le quali SANA Academy e SANA Novità, oltre alla presentazione dei dati sul bio italiano forniti dall’Osservatorio SANA.

Come raggiungere BolognaFiere

Diversi sono i modi con cui è possibile raggiungere BolognaFiere, anche se quelli più consigliati sono quelli che comprendono il ricorso ai mezzi pubblici. Tra questi figurano ad esempio le linee bus locali Tper (tper.it): dalla stazione ferroviaria le numero 35 e 38; dal centro di Bologna le 28, 35 e 38. A queste si sommano i servizi offerti dai pullman Flixbus, si segnala sul sito SANA, da e per Bologna. Disponibili anche i servizi taxi di Radiotaxi (tel. 051-534141) e Co.Ta.Bo (051-372727).

Chi vuole raggiungere Bologna in treno potrà quindi scegliere una delle soluzioni ferroviarie disponibili e poi spostarsi verso la fiera utilizzando i già citati autobus 35 e 38, fermata Piazza Costituzione. Discorso analogo per chi raggiungerà il capoluogo emiliano in aereo (Aeroporto G. Marconi) e da lì verso la stazione ferroviaria mediante servizio navetta AEROBUS BLQ.

Chi volesse invece raggiungere BolognaFiere in auto può avvicinarsi a Bologna utilizzando, a seconda della provenienza, la A1, la A13 o la A14 con uscita “Bologna Fiera”. Una volta in Tangenziale l’uscita consigliata sarà la numero 8. Presenti intorno alla fiera diversi parcheggi a pagamento. L’indirizzo da impostare per chi volesse utilizzare un navigatore è Piazza della Costituzione, 40128 Bologna BO.

Gli ingressi

Sono due gli ingressi utili per accedere ai padiglioni di BolognaFiere dedicati a SANA 2019. Si tratta dell’accesso “Ovest Costituzione” e di quello noto come “Ingresso Nord”. Ciascun ingresso sarà dotato di tornelli per regolare il flusso dei visitatori e verificare la validità dei biglietti, disponibili online o direttamente presso la biglietteria della fiera.

Per quanto riguarda invece gli orari di accesso a SANA 2019 ricordiamo che vanno dalle 9:30 alle 18:30 per le giornate del di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre, mentre per quanto riguarda lunedì 9 l’orario di uscita risulta anticipato alle ore 17.