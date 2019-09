SANA 2019: bilancio positivo, le prospettive per il bio italiano

Si è chiusa oggi l'edizione 2019 di SANA - Salone Internazionale del Biologico e del Naturale: risultati e prospettive per il bio italiano.

Si è appena chiusa la 31esima edizione di SANA, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. Forte partecipazione sia di visitatori che di attori del bio, con 1000 espositori presenti e 950 prodotti e innovazioni presentati all’interno di SANA Novità. Un programma che si è dimostra ricco quanto se non più dei precedenti anni, con oltre 2500 incontri svolti durante la quattro giorni bolognese.

SANA 2019 ha visto la prima partecipazione del neo Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Teresa Bellanova, che ha rivolto il seguente messaggio agli operatori del bio:

Il nostro obiettivo è evidente: rimettere l’agricoltura e l’alimentare al centro dell’Agenda del Paese, sostenere sempre più e sempre meglio qualità, eccellenza, tracciabilità, sicurezza, posizionamento delle nostre imprese e dei nostri prodotti in Italia e nel mondo.

Questo anche alla luce dei dati diffusi proprio in questa occasione che certificano il nostro Paese come leader in Europa per imprese e 2 milioni di ettari di superfici biologiche certificate.

La buona agricoltura e il buon mangiare sono irrinunciabili, il che significa da parte nostra assoluto sostegno alle imprese di qualità e contemporaneamente contrasto altrettanto assoluto e prioritario alle contraffazioni, alla pirateria alimentare, alle agromafie, al falso Made in Italy, al lavoro irregolare in tutte le sue forme. L’incremento dei terreni destinati alle coltivazioni biologiche è un buon segno, ma non è ovviamente l’unico.

Vogliamo lavorare per rendere sempre più sostenibili le nostre produzioni e per garantire sicurezza al consumatore attraverso controlli rigorosi. Anche per questo va completato l’iter della legge sul biologico. Le nostre imprese meritano regole più chiare, efficaci, meno burocratiche.

In questa direzione il ruolo che svolge una Fiera come il Sana, ormai punto di riferimento internazionale per il bio, è di grande importanza. Auguro a tutti voi buon lavoro e buona conclusione della Fiera.