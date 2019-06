SANA 2019: Stati Generali del BIO dal 5 al 6 settembre

Al via a settembre la 31esima edizione di SANA, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale: previsti quest'anno anche gli Stati Generali del BIO.

Si terrà dal 6 al 9 settembre 2019 a Bologna la 31esima edizione di SANA – Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. Un’occasione nella quale si riuniranno i protagonisti del biologico italiano e internazionale, con incontri, workshop, seminari, laboratori ed eventi B2B provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con AssoBio e FederBio, è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e può contare anche sul supporto di Italian Trade Agency.

SANA 2019 offrirà un ricco programma espositivo, con oltre 900 stand collocati su 52mila metri quadrati di esposizione. Ha sottolineato Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere:

La nostra Società ha sviluppato un know-how che ci posiziona ai primissimi posti su scala internazionale e ci connota come destinazione e partner privilegiato per il business fieristico. Anche il Salone del biologico e del naturale è dimostrazione di questa specificità che si esplicita in un costante trend di crescita in termini di espositori e operatori e in un confronto sempre più incisivo con i buyer internazionali. Le novità dell’edizione 2019 rafforzeranno ulteriormente SANA come piattaforma di confronto per il biologico e per la discussione di temi fondamentali per il futuro, in termini economici e ambientali.