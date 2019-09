SANA 2019: espositori, temi e SANA Novità

Fonte immagine: SANA

SANA 2019 si svolgerà dal 6 al 9 settembre presso BolognaFiere: espositori, settori tematici e informazioni relative a SANA Novità.

Al via venerdì 6 settembre SANA 2019. Il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale aprirà i battenti alle ore 9:30 e proseguirà nel suo percorso fino alle 17 di lunedì 9. Attesa per lo svolgimento degli Stati Generali del Bio, in programma il 5 e 6 presso i padiglioni di BolognaFiere, ma anche per il ricco programma espositivo e per i molti eventi legati a workshop, laboratori didattici e show cooking.

SANA 2019 proporrà alcune importanti variazioni, come l’incremento della superficie espositiva e dei padiglioni dedicati alla manifestazione. Senza dimenticare la conferma di elementi molto graditi ai visitatori come gli appuntamenti di SANA Academy, SANA Store e l’innovazione presentata all’interno di SANA Novità. Il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale è organizzatao da BolognaFiere con la collaborazione di AssoBio e FederBio; può contare sul patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, oltre al supporto di Italian Trade Agency.

Espositori e temi

Sono annunciati oltre 1000 espositori italiani e internazionali durante SANA 2019. La loro presenza permetterà di coprire una superficie espositiva di circa 60000 metri quadrati, mentre saranno sei i padiglioni dedicati alla manifestazione. Tre invece le macroaree tematiche all’interno delle quali saranno distribuiti i contenuti: Food, Care&Beauty e Green LifeStyle:

Food (Pad. 28-29-30) – Agricoltura biologica e sapori all’interno di questa area tematica, che ospiterà i protagonisti dell’alimentazione bio provenienti da ogni parte del mondo. Presenti aziende produttrici e distributori, ma anche fornitori di attrezzature per l’agro-bio e per l’apicoltura, come le società che si occupano del confezionamento dei cibi naturali. Non mancheranno gli enti di certificazione, rappresentanti delle istituzioni.

(Pad. 28-29-30) – Agricoltura biologica e sapori all’interno di questa area tematica, che ospiterà i protagonisti dell’alimentazione bio provenienti da ogni parte del mondo. Presenti aziende produttrici e distributori, ma anche fornitori di attrezzature per l’agro-bio e per l’apicoltura, come le società che si occupano del confezionamento dei cibi naturali. Non mancheranno gli enti di certificazione, rappresentanti delle istituzioni. Care&Beauty (Pad. 25-26) – La natura al servizio della cura del corpo e del benessere sarà al centro di questa sezione, dove troveranno anche spazio cosmetici, integratori alimentari, prodotti dietetici ed erbe officinali. Faranno parte di questa sezione anche detersivi ecologici, attrezzature per la cura della persona e diversi altri trattamenti naturali.

(Pad. 25-26) – La natura al servizio della cura del corpo e del benessere sarà al centro di questa sezione, dove troveranno anche spazio cosmetici, integratori alimentari, prodotti dietetici ed erbe officinali. Faranno parte di questa sezione anche detersivi ecologici, attrezzature per la cura della persona e diversi altri trattamenti naturali. Green LifeStyle (Pad. 21) – Questa area tematica punta all’offerta di un approccio green a 360 gradi, che coinvolga la vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. Dalla sostenibilità in casa fino ai prodotti per un vivere “verde” in ufficio o in giardino, passando per l’attività sportiva, i viaggi e il tempo libero, ma anche la mobilità green. Sotto categorie saranno “Home & Office”, “Mom & kids”, “Mobility”, “Pet & Garden”, “Hobby & Sport” e infine “Travel & Wellness”.

SANA Novità

Il nuovo che avanza e che punta a rivoluzionare il settore del biologico e del naturale troverà spazio all’interno di SANA Novità. Qui si daranno pacificamente battaglia le innovazioni relative ai prodotti alimentari e non, ma anche a nuove soluzioni per quanto riguarda il packaging green e per il vivere sostenibile. Le proposte arriveranno direttamente dalle aziende produttrici e spazieranno anche verso la salute e la cura della bellezza.

Verrà allestita per l’occasione una mostra all’interno del Centro Servizi, situato tra il padiglione 21 e i numero 25-26 (lato ingresso Ovest Costituzione). Qui i visitatori potranno non soltanto visionare i prodotti, le innovazioni o il restyling dei vari “candidati”, ma anche esprimere la loro preferenza (limitatamente a un prodotto per singolo settore).

Le votazioni dei prodotti presentati durante SANA Novità 2019 si chiuderanno alle ore 13 di lunedì 9 settembre e nella stessa giornata verranno comunicati i vincitori di ciascun settore (Food, Care&Beauty e Green LifeStyle).