Cibi afrodisiaci adatti ai vegetariani: i migliori 10

Fonte immagine: Istock

San Valentino è sempre più vicino e se il desiderio è quello di organizzare una cena romantica a casa bisogna scegliere l'afrodisiaco giusto.

Parliamo di: San Valentino 2020

San Valentino è ormai alle porte: c’è chi ha optato per una cena in un ristorante 100% veg e chi invece ha deciso di organizzarla a casa. Se allestire l’ambiente può risultare abbastanza semplice (addobbi a forma di cuore e coriandoli sono distribuiti più o meno ovunque in questo periodo) la scelta del menù è tutt’altro che scontata. Il consiglio è quello di prediligere la scelta di cibi afrodisiaci, 100% vegetariani: ecco, dunque, una lista dei migliori.

I migliori 10 cibi afrodisiaci adatti ai vegetariani

Cena di San Valentino a casa, da dove iniziare per fare la spesa? Ecco 10 cibi afrodisiaci (e vegetariani) che sicuramente non dovrebbero mancare:

La cioccolato (100% cacao): amara ma intensa. Il cioccolato contiene elementi chimici come la feniletilammina, che può provocare sensazioni di eccitazione e benessere generale. Le fragole: piena di Vitamina C, che aiuta il sangue a fluire in tutte le zone del corpo, la fragola veniva usata come afrodisiaco anche nell’Antica Roma. Il cocomero: fonte ricca di citrullina, un amminoacido non-essenziale che rilassa e dilata i vasi sanguigni un po’ come fanno il Viagra e altri farmaci pensati per la disfunzione erettile. Il peperoncino: contiene un composto oleoso conosciuto col nome di capsaicina che stimola le terminazioni nervose sulla lingua, stimola l’endorfina e voilà la passione è servita. Zucca, Carote e Pomodori: contengono molto Betacarotene, da cui si produce Vit. A, che riduce i livelli di estrogeni, e aumenta quelli di testosterone. La barbabietola: contiene elevati livelli di Boro, minerale che stimola molto la produzione di ormoni maschili e migliora anche il sistema immunitario. Anche il miele e l’avena ne contengono in elevata quantità. I funghi contengono Selenio, attiva la circolazione intensificando l’attività. I fichi: hanno un’alta concentrazione di antiossidanti, flavonoidi e polifenoli che possono generare sensazioni di rilassamento e benessere. La noce moscata: ha una fama incredibile come stimolante ormonale per l’uomo. Il melograno: ricco di antiossidanti, che prolungano l’attività dell’Ossido Nitrico e amplificano gli effetti della funzione erettile.

La lista finalmente è pronta: ora non resta che abbinare gli ingredienti e proporre piatti indimenticabili ad alto contenuto erotico!