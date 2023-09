Come riutilizzare le bottiglie di vino vuote

Cosa fare con le bottiglie di vino vuote? Se anche tu ami i lavoretti fai da te, devi sapere che esistono moltissimi modi per riutilizzare le bottiglie di vino vuote: dalla lampada alla decorazione natalizia, puoi riciclare le bottiglie in modo creativo e originale.

Fonte immagine: iStock

Amanti del vino e dei progetti fai da te, questo spazio è dedicato a voi. No, non intendiamo consigliare i vini migliori da bere, ma vogliamo invece proporre un paio di progetti divertenti e super decorativi per la casa. Se anche tu non disdegni il piacere di un buon bicchiere di “rosso” a fine giornata, probabilmente ti sarà capitato di chiederti come riutilizzare le bottiglie di vino vuote.

Lo sappiamo bene, la prima idea che ci viene in mente è di gettarle nel bidone della raccolta del vetro. Ma esisterà un modo più creativo e meno sprecone per riutilizzare le bottiglie, giusto?

In fin dei conti, le bottiglie del vino hanno spesso un aspetto bellissimo (e no, a renderle attraenti non è solo il loro contenuto), e tra l’altro si prestano egregiamente alla realizzazione di innumerevoli progetti fai da te. E dunque, cosa fare con le bottiglie di vino vuote?

Per infonderti la giusta energia e regalarti un pizzico di ispirazione, abbiamo raccolto una selezione di idee creative con le bottiglie di vetro: che siano bianche, rosse, verdi, lisce o decorate, le bottiglie possono trasformarsi in pezzi d’arredamento unici per la tua casa.

Scopriamo, quindi, come smaltire le vecchie bottiglie di vino regalando loro un look tutto nuovo!

8 idee per riutilizzare le bottiglie di vino vuote

Fonte: Pixabay

Le protagoniste di questo angolo dedicato al riciclo creativo, le bottiglie di vetro, nascondono un potenziale unico.

Innanzitutto, il vetro è un materiale molto resistente, in più è in grado di rendere più elegante e raffinato qualsiasi ambiente. Prova a pensarci: basta lavare per bene una bottiglia di vino, posizionare al suo interno uno o due fiori freschi, et voilà, ecco che hai realizzato un perfetto vaso fai da te.

Dai un’occhiata a queste 8 idee di riciclo creativo con le bottiglie del vino.

Dispenser di sapone

Per questo progetto, ti basterà lavare la bottiglia del vino, inserire un apposito erogatore (puoi facilmente ricavarlo da un flacone di sapone che hai già in casa), e avrai realizzato un perfetto dispenser per il sapone liquido.

Un portafoto in una bottiglia

Arrotola una foto, inseriscila all’interno della bottiglia (fai attenzione che sia pulita e perfettamente asciutta), ed ecco realizzato un portafoto davvero adorabile.

Portafiori con bottiglie di vetro

Questo è forse l’utilizzo creativo più logico quando si parla di bottiglie di vetro. Raccogline un paio, lavale per bene e utilizzale come vasi portafiori da disporre in tutti gli angoli della casa.

Contenitore spray con bottiglie di vino vuote

Un po’ come abbiamo fatto per il dispenser porta-sapone, una bottiglia di vetro può facilmente trasformarsi anche in un contenitore spray, da utilizzare per spruzzare detersivi e saponi durante le pulizie di casa.

Porta candele

Hai presente quelle belle candele lunghe che creano un’atmosfera calda non appena le accendi? Bene, adesso potrai utilizzarle per illuminare le tue cene. Ti basterà inserirle all’interno del collo della bottiglia, e avrai ottenuto un portacandele economico e super romantico.

Fonte: iStock

Centrotavola natalizio con bottiglie di vetro

In vista del Natale, potresti utilizzare bottiglie, barattoli e bottigliette per creare delle decorazioni natalizie. Ad esempio, puoi inserire delle lampadine LED con batteria all’interno della bottiglia, oppure potresti versare aghi di pino, sabbia colorata, glitter bianchi e scintillanti per simulare la neve e tante altre decorazioni.

Se ne hai voglia, potresti anche dipingere le bottiglie di vetro e realizzare un presepe alternativo, o creare Babbo Natale, le renne o gli altri personaggi delle festività natalizie.

Lampada da tavolo

Con una bottiglia, un kit per lampade fai da te e un pizzico di ingegno, potresti realizzare anche una perfetta lampada per il tuo comodino. In alternativa, puoi sempre inserire un filo di luci LED aggrovigliate o delle strisce luminose, ed ecco creata una lampada da tavolo originale!

Lampadario con bottiglie di vetro

E per finire, potresti appendere le bottiglie su una base rotonda (magari una ruota di legno), aggiungere le luci e creare un meraviglioso ed originale lampadario fai da te.