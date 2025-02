Nel 2025, l’unità operativa complessa di neurologia dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ha raggiunto un importante traguardo, ricevendo il prestigioso riconoscimento dello ‘Stato gold’ nell’ambito del programma ‘Eso-Angels Awards’. Questo premio, conferito dal progetto internazionale Angels in collaborazione con l’European Stroke Organization (ESO), viene assegnato a quelle strutture sanitarie che si distinguono per l’adozione di percorsi specifici e ottimizzati nel trattamento dell’ictus, rispettando rigorosi standard di qualità.

Indicatori di eccellenza nella cura dell’ictus

Il riconoscimento dello ‘Stato gold’ è il risultato di un’attenta valutazione degli indicatori relativi alla gestione del paziente affetto da ictus ischemico acuto. Questa analisi comprende l’intero percorso del paziente, dalla fase pre-ospedaliera fino all’arrivo in Pronto Soccorso e alla fase post-acuta. Tra i parametri fondamentali considerati, vi è la rapidità di intervento: l’Azienda sanitaria di Ascoli ha dimostrato di trattare i pazienti in un tempo inferiore a 60 minuti dall’arrivo in ospedale, avviando la trombolisi endovenosa, e in meno di 120 minuti per la trombectomia meccanica nell’80% dei casi.

Maria Bernadette Di Sciascio, direttore generale dell’Ast di Ascoli, ha sottolineato l’importanza di questo premio, affermando che rappresenta non solo un riconoscimento per i risultati raggiunti, ma anche un invito a continuare a perseguire l’eccellenza nel trattamento dell’ictus. Questo approccio proattivo è fondamentale per garantire la migliore cura possibile ai pazienti.

Il ruolo dell’Angels Initiative

Cristina Paci, direttore dell’unità operativa complessa di neurologia dell’Ast di Ascoli, ha spiegato che l’Angels Initiative è un programma globale progettato per migliorare la cura dell’ictus acuto. L’iniziativa supporta gli ospedali nell’implementare pratiche cliniche avanzate, contribuendo a creare una rete di centri specializzati per l’ictus. Questo approccio mira ad aumentare la qualità del trattamento per i pazienti colpiti da ictus, assicurando che ricevano le cure più efficaci e tempestive.

Grazie a questo programma, l’unità operativa complessa di neurologia dell’Ast di Ascoli si è consolidata come un centro di riferimento per la cura dell’ictus, non solo a livello locale ma anche nazionale.

Strutture e risorse disponibili

L’unità operativa complessa di neurologia si trova presso l’ospedale di San Benedetto, dove è attrezzata con 21 posti letto, di cui 6 sono dedicati a una Stroke Unit semintensiva. Inoltre, è presente una stanza singola monitorata, specificamente destinata a pazienti con ictus che necessitano di isolamento a causa di un elevato rischio di infezioni. Questa organizzazione delle risorse consente di offrire un’assistenza altamente specializzata e personalizzata, fondamentale per il recupero dei pazienti colpiti da ictus.

La presenza di un’équipe multidisciplinare e la disponibilità di tecnologie avanzate sono elementi chiave che contribuiscono al successo del trattamento, rendendo l’unità operativa di neurologia dell’Ast di Ascoli un modello di eccellenza nella sanità italiana.