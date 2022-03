Usa così queste 10 cose che hai a casa: risparmierai ed eviterai sprechi

A volte la genialità è quotidiana e si trova nelle piccole cose: ci sono tantissime soluzioni brillanti che, se applicate anche alle più comuni cose che utilizziamo a casa, possono darci l’opportunità di risparmiare ed evitare sprechi.

Ecco alcune soluzioni di riciclo creativo per la casa per risparmiare e dire finalmente addio agli sprechi.

Bicarbonato come anticalcare



Il bicarbonato ha moltissimi usi, da ingrediente lievitante ad anticalcare, ma se sullo spazzolino da denti ancora umido ne spolverate un po’ ecco un trattamento sbiancante per denti (di cui non abusare però, massimo una volta la settimana per non rovinare lo smalto dei denti)

Alluminio per pulire l’argenteria

Fantastico per cuocere o conservare i cibi e per fare il laghetto nel presepe, l’alluminio è un componente fondamentale se volete pulire l’argenteria senza fatica e, soprattutto, evitando di spendere soldi per prodotti che, in realtà, non funzionano.

Prendete una pirofila in plastica e ricopritela con un foglio d’alluminio, oppure prendete direttamente una di quelle vaschette da forno in alluminio. Versateci dell’acqua calda e un cucchiaio di sale grosso, fate sciogliere un attimo, immergete completamente l’oggetto che volete lucidare, facendo attenzione a che stia a contatto con la vaschetta. Ed ecco che nel giro di poco la reazione chimica farà scomparire completamente la patina ossidata dal vostro oggetto d’argento!

Sabbietta per gatti elimina odori



La sabbietta che si utilizza nella gabbia per i gatti può essere un ottimo alleato contro la puzza.

Il suo potere assorbente è ideale se, nel recuperare valige o scarpe dalla cantina, vi siete accorti che hanno preso uno sgradevole odore di umido e muffa. Nessun problema: versate un po’ di sabbietta – ovviamente pulita – nell’oggetto che ha bisogno di bonifica, lasciate in posa tutta notte e poi svuotate/aspirate i residui. L’odore dovrebbe essere magicamente scomparso!

Acetone per rimuovere la colla

L’acetone per unghie è perfetto per rimuovere residui di colla da qualsiasi cosa.

Capita frequentemente di rovesciare una goccia di colla dove non doveva essere, di avere una sbavatura su un progetto finito, di avere dei residui su del materiale da riciclare o, molto più frequentemente, averne residui sulle mani.

L’acetone è infatti adatto anche ad essere usato sulle mani: imbevete un cotton-fioc nel solvente e procedete alla rimozione dei residui, così da rendere l’applicazione localizzata e precisa

Etichette con scotch di carta

Lo scotch di carta è utile per proteggere i battiscopa durante le ritinteggiature, è perfetto come base per lavori in cartapesta e si riadatta benissimo ad etichetta temporanea e senza residui.

Basta scriverci direttamente sopra, ritagliate l’etichetta e incollarla al suo posto. Ideale anche e soprattutto per i barattoli di vetro in quanto non lascia residui di colla.

Stampini dalla gomma per cancellare

Le gomme da cancellare sono ottime per creare degli stampini fai da te totalmente personalizzati. Basta poi un tampone d’inchiostro oppure un velo sottile di pittura, che sia tempera, olio o acrilico, per decorare quaderni, carte o biglietti d’auguri.

Sale da cucina per pulire il forno

Il sale da cucina può essere un ottimo alleato nella pulizia del forno senza l’utilizzo di costosi prodotti chimici.

Rimuovete griglie e ripiani, scaldate il forno a 100 gradi per una decina di minuti, lasciate intiepidire giusto per non scottarvi e spalmate su tutte le superfici un composto piuttosto denso di sale fino, acqua e bicarbonato. Lasciate agire almeno mezz’ora e poi rimuovete con un panno: il calore del forno e l’azione abrasiva dell’impasto scioglieranno macchie e incrostazioni, rendendole così facilissime da rimuovere.

Borotalco per lo shampoo a secco

Lo shampoo a secco può essere realizzato anche comodamente a casa. Il rimedio rapido per posticipare lo shampoo ed essere comunque presentabili si trova nel borotalco: sgarbugliate bene i capelli, spargete un po’ di borotalco sulle radici, massaggiate bene per far sì che il borotalco assorba il sebo in eccesso, spazzolate di nuovo i capelli per togliere gli aloni bianchi.

L’unica controindicazione è che il borotalco rende i capelli più elettrici.

Collutorio elimina odori

Il collutorio è utilizzato per rinfrescare l’alito ma non tutti sanno che è in grado di eliminare anche odori, ad esempio, alle mani: basta utilizzarlo a mo’ di sapone. Funziona anche da gel igienizzante e, in presenza di tagli o graffi, come disinfettante e cicatrizzante.

Calze milleusi

Le calze hanno un sacco di applicazioni: possono diventare marionette, ma anche aiutare a spolverare.

Le calze di nylon possono essere usate anche nella lavatrice in questi due modi: