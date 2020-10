Riciclare bucce di mela

Fonte immagine: Pixabay

Tutti gli usi alternativi delle bucce di mela, preziose per la salute e utilissime per risolvere alcuni dei problemi più comuni in casa e in giardino.

Parliamo di: Frutta Riciclo

Una mela con la buccia vanta un contenuto nutritivo superiore rispetto alla sola polpa. La buccia, infatti, non solo è una ricca fonte di fibre alimentari che favoriscono il benessere intestinale, ma contiene anche un notevole apporto vitaminico e altre preziose sostanze che fanno bene alla salute. Fanno parte di questa categoria la quercetina, considerata un antiossidante naturale, così come i triterpenoidi, preziosi per difendere dai tumori.

Le bucce di mela sono anche un valido alleato durante la dieta volta a perdere i chili di troppo, grazie alla presenza di acido ursolico che favorisce il controllo del peso. I possibili utilizzi delle bucce sono numerosi e non riguardano solo l’ambito culinario. Ecco alcune idee per evitare sprechi e sfruttare le potenzialità di questo frutto per risolvere in modo facile e pratico alcuni dei problemi più comuni.

Per la casa

Uno degli utilizzi più apprezzati delle bucce di mela riguarda la preparazione di un potpourri per profumare gli ambienti di casa. È necessario utilizzare le bucce disidratate, accompagnate eventualmente da alcune fettine del frutto e da altri aromi (va benissimo una stecca di cannella tagliata a pezzi). Il potpourri può essere sistemato all’interno di una ciotola o di un contenitore di vetro trasparente, collocandolo in vari punti della casa.

Le bucce di mela, inoltre, sono perfette per pulire a fondo le pentole. La presenza degli acidi della frutta, infatti, permette di rimuovere eventuali incrostazioni in modo semplice e senza usare prodotti aggressivi. Per ottenere una pulizia perfetta è necessario far bollire in acqua le bucce per circa mezzora all’interno della pentola incrostata. In caso di incrostazioni particolarmente difficili da eliminare, anche strofinare la buccia di mela direttamente sulle zone più sporche può rivelarsi utile.

Per il giardino

Con le bucce di mela si può ottenere un concime naturale molto efficace per il giardino. È necessario tritare le bucce e miscelare insieme altri residui organici, ottenendo un compost fai da te 100% naturale indispensabile per nutrire e rigenerare il terreno, favorendo la crescita delle piante.

Usi in cucina

Solitamente scartate, le bucce delle mele possono essere protagoniste di una straordinaria varietà di ricette in cucina. È possibile utilizzarle per aromatizzare del semplice aceto bianco, ad esempio, oppure per preparare un infuso particolarmente profumato e intenso. Dopo aver sbucciato un paio di mele, si fanno bollire le bucce per circa 20 minuti prima di filtrare il liquido tiepido, un toccasana per favorire il sonno e la digestione.

Le bucce delle mele, inoltre, sono una risorsa per preparare una salsa di accompagnamento per le verdure grigliate o altre pietanze. Si ottiene preparando un brodo vegetale unendo le bucce delle mele e la scorza di limone, ma anche cannella e chiodi di garofano. Dopo aver fatto rapprendere il liquido, si passa al mixer insieme a un leggero soffritto di cipolla o scalogno. Facili da preparare e ottimi da gustare in qualsiasi momento della giornata, infine, anche i classici biscotti alle mele possono essere realizzati unendo all’impasto le bucce precedentemente caramellate.