Riciclare bucce di melone

Fonte immagine: Pixabay

Gettare via le bucce di melone non è mai una buona idea: ecco come riutilizzarle in ambito alimentare e non solo.

Parliamo di: Riciclo

Frutto caratteristico della stagione calda ma presente anche durante i mesi freddi, nella sua variante invernale che si raccoglie in estate ma si conserva fino a dicembre, il melone non è solo dissetante e diuretico ma rivela numerose proprietà nascoste. Le bucce di melone, ad esempio, possono essere riciclate in vari modi e riutilizzate in ambito alimentare e non solo. Non tutti sanno, infatti, gettare via le bucce di questo frutto non è mai una buona idea, potendole sfruttare per realizzare un ottimo liquore o altre preparazioni culinarie, oppure semplicemente adoperandole per ottenere del compost casalingo di buona qualità in grado di fornire nutrimento al terreno. Qui di seguito alcuni degli usi più diffusi.

Liquore di bucce di melone

Chiamato anche meloncino, il liquore a base di bucce di melone si prepara proprio utilizzando questa parte del frutto. È un ottimo digestivo da gustare tutto l’anno che può essere realizzato in casa in completa autonomia, avendo a disposizione le bucce del melone e pochi altri ingredienti. Sono necessari, infatti, circa mezzo chilo di zucchero di canna, mezzo litro di alcol a 95 gradi e circa 700 millilitri di acqua naturale. Si procede innanzitutto con una accurata pulizia delle bucce del melone, che devono essere lavate e spazzolate con cura per rimuovere ogni impurità. Le bucce tagliate a fette sottili vanno poi inserite all’interno di un contenitore insieme all’alcol, lasciandole macerare per circa dieci giorni in un luogo fresco e al riparo da fonti di calore, preferibilmente al buio. La procedura si completa portando a ebollizione l’acqua con lo zucchero, facendo in modo che si sciolga in modo ottimale. A questo punto si unisce lo sciroppo di zucchero alle bucce immerse nell’alcol, facendo riposare il tutto per circa un mese. Solo trascorso questo lasso di tempo è possibile filtrare il liquido e conservarlo in freezer all’interno di bottiglie di vetro chiuse ermeticamente.

Bucce di melone sottolio

Un alto modo per riciclare le bucce di melone in ambito alimentare si basa sulla preparazione delle scorze sottolio. Una ricetta facile da mettere in pratica e indubbiamente low cost. Le bucce perfettamente pulite devono essere fatte bollire in acqua e aceto bianco per una manciata di minuti. Dopo averle scolate e fatte asciugare, si conservano ricoperte di olio extravergine d’oliva all’interno di un barattolo insieme a prezzemolo, aglio, peperoncino ed eventualmente anche altre erbe aromatiche. In questo modo sarà possibile gustare il melone anche alla fine dell’estate, grazie alla lunga conservazione di questa preparazione.

Compost domestico

Le bucce del melone, come molti altri scarti della frutta e della verdura, possono contribuire a realizzare un efficace compost domestico. Per ottenerlo è preferibile dotarsi di una compostiera adatta, che permetta una corretta areazione in modo tale da agevolare la decomposizione degli scarti e la trasformazione delle sostanze organiche in fertilizzante. Insieme alle bucce del melone e di altri frutti o vegetali, ad esempio, è possibile inserire i fondi del caffè, i gusci d’uovo ed eventualmente materiali biodegradabili.