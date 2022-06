L’incredibile dieta che ti permette di perdere peso e abbronzarti velocemente

Se desideri dimagrire e allo stesso tempo abbronzarti velocemente, puoi provare la fantastica e super efficace dieta delle albicocche! Dolci e succose, si tratta di uno dei frutti più amati della stagione, sia per il gusto dolce che per le straordinarie proprietà.

La dieta delle albicocche consente di perdere peso e favorisce la conquista di una perfetta abbronzatura naturale. Questi frutti, infatti, vantano un elevato contenuto di qualità nutritive importanti e un apporto calorico limitato, tanto da essere particolarmente indicati nell’ambito dei regimi alimentari finalizzati alla perdita di peso.

Le albicocche sono un vero e proprio concentrato di benessere grazie alla presenza di betacarotene e licopene, sostanze in grado di stimolare la produzione di melanina e ad agevolare l’abbronzatura. Rappresentano anche un valido aiuto per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e allontanare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Il betacarotene, in particolare, è un carotenoide precursore della vitamina A in grado di donare alla frutta la tipica colorazione arancione.

La dieta delle albicocche sortisce quindi un duplice scopo, favorendo il dimagrimento e l’abbronzatura. Questi frutti permettono di fare il pieno di fibre alimentari, agevolando il senso di sazietà, assicurando un’ottima idratazione e l’assunzione di sali minerali preziosi soprattutto in estate.

Il regime dietetico consente di consumare una buona dose di albicocche durante il giorno proprio perché si tratta di frutti ipocalorici: tre albicocche, ad esempio, permettono di incamerare meno di cinquanta calorie.

Prima di descrivere il menu di base, tuttavia, è importante sottolineare come questa dieta non debba essere seguita per un periodo di tempo prolungato in quanto prevede un notevole taglio delle calorie giornaliere. È anche fondamentale consultarsi con il medico prima di variare la propria alimentazione in modo drastico, soprattutto in presenza di disturbi di vario tipo.

Dieta delle albicocche: menu consigliato

Il menu quotidiano (da seguire per non oltre una settimana) dovrebbe essere strutturato nel modo che segue:

colazione con un frullato di albicocche oppure una tazza di tè accompagnata da una macedonia a base di questi frutti, condita con alcune gocce di limone e rigorosamente senza l’aggiunta di zuccheri;

oppure una tazza di tè accompagnata da una macedonia a base di questi frutti, condita con alcune gocce di limone e rigorosamente senza l’aggiunta di zuccheri; pranzo con una porzione di riso in bianco oppure un secondo a base di carne magra, più una ricca insalata mista;

oppure un secondo a base di carne magra, più una ricca insalata mista; spuntino pomeridiano con una macedonia a base di albicocche;

a base di albicocche; cena con una porzione di carne magra o pesce cucinato in modo leggero, più verdura a piacere e tre albicocche.

Benefici delle albicocche

La dieta delle albicocche non promette miracoli, tuttavia seguita per una settimana permette di sgonfiarsi e perdere i liquidi in eccesso ottenendo un dimagrimento comunque visibile. A beneficiare di questa dieta è tutto l’organismo in generale: infatti questi frutti assicurano un apporto ottimale di fibre alimentari che aiutano a regolarizzare l’intestino.

Consumare albicocche, inoltre, aiuta a fare il pieno di vitamine preziose: la vitamina A vanta un elevato potere antiossidante indispensabile per contrastare i radicali liberi che provocano invecchiamento cellulare, mentre le vitamine B1, B2, B3, B9 e soprattutto la vitamina C rappresentano un toccasana per il rafforzamento del sistema immunitario. Non meno importanti sono i sali minerali che vengono forniti dalle albicocche, specialmente potassio, fosforo, sodio, ferro, calcio e zinco.