Ricette leggere e rinvigorenti per affrontare l’inverno

Ricette leggere per combattere l'inverno e il freddo di stagione, proposte stagionali invitanti e gustose per il proteggere il corpo.

Nonostante l’inverno e il freddo stagionale in tavola non possono mancare idee e ricette light, perfette per depurare l’organismo dagli eccessi del dopo festività. Ma anche per ritrovare il benessere e l’energia necessari per affrontare questo periodo dell’anno, così faticoso e stancante.

Spazio a minestroni, vellutate, zuppe dal gusto intenso e creme delicate per il palato, ma ricche di bontà, un toccasana per corpo e mente. Con un occhio alle proposte di stagione così da assecondare le tempistiche di Madre Natura acquistando frutta e verdura del periodo, limitando l’impatto sull’ambiente e prevenendo infezioni e problematiche intestinale. Mixando magari prodotti integrali con legumi e verdure salutari per creare pietanze golose e corroboranti.

Minestroni e vellutate: ricette

Perfetto per combattere anche il freddo più tenace sono una delizia per il palato, vera e propria coccola per il corpo, ma anche per l’umore dopo una giornata stressante. Un minestrone di legumi, verdure e cereali integrali è perfetto per la stagione, basta preparare un brodo leggero con una carota, una cipolla rossa, un pezzo di sedano, prezzemolo e una patata.

Insaporendo il tutto con una foglia di alloro e poco timo, aggiungendo il sale grosso appena inizia a bollire. Dopo quindici minuti si aggiungono i cereali integrali magari il riso o l’orzo e mezzo bicchiere di lenticchie e o ceci, proseguendo nella cottura. Una punta di curry potrà donare un tocco di sapore in più. Quando sarà pronto si potrà servire con una spolverata di pepe nero e crostini.

In alternativa si può preparare una crema delicata ai piselli. Basta far lessare due patate con mezza cipolla e due bicchieri di piselli, aggiungendo brodo di verdure in base alla necessità. Appena inizierà a bollire si può salare e insaporire con una punta di paprika proseguendo la cottura per dieci minuti, così che il composto si asciughi leggermente. Appena pronto si frulla e si serve con un filo di olio d’oliva, pepe nero e una spolverata di formaggio.

Contorni e secondi golosi

Per contorno si possono preparare torte salate con verdure di stagione e formaggio light, oppure un polpettone di seitan o di lenticchie con ripieno di uova e verdure. Per contorno meglio preferire le protagoniste di stagione ovvero le crucifere, perfette per contrastare i radicali liberi, come il cavolo rosso, da tagliare a listarelle sottili e da far saltare in padella con cipolla, alloro e aglio. Lasciando stufare per quindici minuti con l’aggiunta di una presa di sale, un goccio di aceto balsamico, timo e finocchietto selvatico.

Tra le ricette light anche le verdure al forno. Basta ricoprire la placca con l’apposita carta, tagliando le verdure di stagione a listarelle sottili o con l’aiuto della mandolina. Si dispongono tutte insieme sulla placca con una spolverata di rosmarino, aglio, cipolla e un goccio di olio d’oliva.

Poco prima di servirle si possono ripassare con cinque minuti di grill. Perfette anche le insalate di frutta e verdura da mixare insieme con un goccio di olio d’oliva, di aceto balsamico e di aromi di stagione.

