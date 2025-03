Il 2025 segna un passo significativo per la sanità in Friuli Venezia Giulia, con l’avvio dei lavori di riqualificazione e ampliamento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Tolmezzo. Questo progetto, dal valore di oltre 4 milioni di euro, si inserisce in un contesto di investimenti complessivi pari a 33 milioni di euro per l’intera struttura. L’assessore alla Salute del FVG, Riccardo Riccardi, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, definendolo un presidio strategico per la salute, soprattutto considerando la posizione geografica dell’ospedale. “Questo è un chiaro esempio della determinazione di questa Amministrazione regionale nel garantire l’universalità e la gratuità delle cure per i cittadini”, ha dichiarato Riccardi durante la cerimonia di inaugurazione del cantiere.

Riprogettazione strategica del pronto soccorso

La riprogettazione del Pronto Soccorso non si limita a un semplice ampliamento. Infatti, l’assessore ha evidenziato che il nuovo progetto è pensato per gestire efficacemente future emergenze sanitarie, come quelle pandemiche. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la creazione di percorsi distinti per i pazienti infetti e non infetti, garantendo una separazione strutturale necessaria per la sicurezza di tutti. “Per affrontare questa esigenza fondamentale, è stato elaborato un ulteriore stralcio progettuale che prevede un nuovo corpo dedicato esclusivamente alla gestione dei pazienti Covid“, ha aggiunto Riccardi.

Piano di ampliamento e ristrutturazione

Il piano di intervento include non solo l’ampliamento del Pronto Soccorso, ma anche l’espansione della camera calda e una revisione completa del layout interno. Questi cambiamenti sono progettati per ottimizzare l’efficienza dei percorsi e dei flussi operativi, assicurando una risposta rapida e organizzata alle necessità dei pazienti. Inoltre, la riqualificazione generale e l’adeguamento degli impianti tecnici rappresentano un passo fondamentale per garantire standard elevati di assistenza. Riccardi ha ricordato che il quadro economico iniziale era di 16,5 milioni di euro, cifra che è stata successivamente integrata con fondi statali, portando a un totale di ulteriori 16,5 milioni.

Riorganizzazione necessaria del sistema sanitario

Riccardi ha anche messo in luce il contesto complesso in cui opera il Sistema sanitario nazionale, caratterizzato da un momento storico difficile e dalla scarsità di professionisti nel settore. Le mutate esigenze della comunità richiedono una revisione urgente dei modelli organizzativi, che non sono più sostenibili. “Questo significa riorganizzare le strutture sanitarie”, ha affermato, sottolineando la necessità di adattarsi alle nuove sfide. Oltre all’ampliamento del Pronto Soccorso, sono previsti vari altri interventi, tutti volti a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti.

