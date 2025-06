Svelato il rompicapo che sta facendo impazzire il web, sembra difficilissimo pochi ci riescono, provaci anche tu e mettiti alla prova!

Molte persone, di fronte a un’espressione come (24 ÷ 6) × (6 ÷ 3), rischiano di commettere errori proprio perché non seguono la sequenza corretta delle operazioni. Alcuni tentano di fare prima la moltiplicazione senza considerare le parentesi, ottenendo risultati sbagliati come 0,22 invece del valore esatto. Questo accade perché spesso si dimentica o si ignora la regola nota come PEMDAS, acronimo che indica l’ordine con cui eseguire le operazioni:

– P per parentesi,

– E per esponenti,

– MD per moltiplicazioni e divisioni (da sinistra a destra),

– AS per addizioni e sottrazioni (sempre da sinistra a destra).

Nel nostro caso, partendo dalla prima parentesi, si esegue prima la divisione 24 ÷ 6, che dà 4, poi si passa alla seconda parentesi, dove si calcola 6 ÷ 3, ottenendo 2. A questo punto si moltiplicano i risultati: 4 × 2 = 8.

Questa procedura, semplice ma fondamentale, è la chiave per risolvere correttamente i problemi aritmetici che spesso incontriamo, sia durante gli studi sia nella vita quotidiana.

La chiave per risolvere il rompicapo è la regola PEMDAS

La difficoltà nel risolvere correttamente questa espressione spesso deriva dall’abitudine a utilizzare calcolatrici e strumenti digitali che, se non usati con cognizione, possono portare a errori di valutazione. Inoltre, la memoria delle regole matematiche tende a indebolirsi col tempo, soprattutto se non si esercita regolarmente il ragionamento aritmetico. Per esempio, in un’espressione come 6 + (12 ÷ 4), è fondamentale eseguire prima la divisione all’interno della parentesi, ottenendo 3, e solo successivamente sommare il 6, per un totale di 9. Allo stesso modo, in un’operazione come (24 ÷ 3) ÷ 8, la divisione dentro la parentesi dà 8, che poi va diviso per 8, portando al risultato 1.

Il problema non riguarda solo gli studenti, ma anche molti adulti che si trovano in difficoltà quando devono aiutare i figli con i compiti o gestire operazioni semplici senza supporti digitali. Questo fenomeno è diventato un tema di discussione nei forum dedicati all’educazione e alla formazione, dove si sottolinea l’importanza di mantenere allenata la mente anche attraverso esercizi aritmetici quotidiani. La diffusione di questo tipo di sfide matematiche sui social network e nelle piattaforme di apprendimento online dimostra un rinnovato interesse verso la matematica di base, vista non solo come un obbligo scolastico ma come un gioco stimolante per mantenere attive le capacità logiche.

Sapere applicare la regola PEMDAS diventa quindi un’abilità indispensabile per chiunque voglia evitare errori grossolani e affrontare con serenità anche le espressioni apparentemente più semplici. Con questo approccio, ogni sfida aritmetica, anche la più semplice come (24 ÷ 6) × (6 ÷ 3), si trasforma in un’opportunità per affinare le proprie competenze e riscoprire il piacere della matematica senza timori o incertezze.