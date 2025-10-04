Investire 5.000 euro su un libretto postale è una scelta diffusa tra chi cerca sicurezza e una crescita modesta del capitale.

Le offerte di Poste Italiane si sono aggiornate negli ultimi mesi, confermando il loro ruolo come strumenti di risparmio a rischio zero, ideali per chi vuole tutelare il proprio denaro senza rinunciare a un piccolo rendimento. Il libretto postale rappresenta una soluzione semplice e senza costi di gestione per chi desidera mettere da parte un capitale.

Non esistono spese né per l’apertura, né per la chiusura del libretto, e i versamenti o i prelievi possono essere effettuati gratuitamente in qualsiasi ufficio postale.Una caratteristica molto apprezzata è l’assenza di vincoli definitivi: i soldi depositati sono sempre disponibili, senza penali o limitazioni temporali.

Quanto si guadagna se metto 5.000 euro su un libretto postale? La risposta definitiva

Grazie alla digitalizzazione, è possibile gestire i libretti anche tramite l’app ufficiale di Poste Italiane, rendendo l’esperienza più immediata e accessibile. Tra le opzioni più richieste spicca il Libretto Smart, che propone due offerte principali aggiornate:

Offerta Supersmart 360 giorni : rivolta a chi detiene un saldo minimo di 1.000 euro, con un rendimento annuo lordo del 2,50%;

: rivolta a chi detiene un saldo minimo di 1.000 euro, con un rendimento annuo lordo del 2,50%; Offerta Supersmart Pensione 364 giorni: dedicata agli anziani che percepiscono una pensione INPS accreditata sul libretto, con un tasso annuo lordo più elevato del 3,50%.

Questi tassi, seppur non elevati, rispecchiano la natura conservativa del prodotto, che garantisce però la sicurezza totale del capitale investito. Per chi desidera un investimento a lungo termine, è possibile rinnovare annualmente il libretto, accumulando così interessi composti nel tempo.

Se si ipotizza di mantenere l’investimento per un quinquennio, con rinnovo annuale e capitalizzazione degli interessi, il rendimento complessivo sale rispettivamente a circa 455,35 euro e 644,60 euro. Si tratta di cifre modeste ma sicure, ideali per chi non vuole esporsi a rischi e preferisce una crescita lenta ma costante del proprio capitale.

Per agevolare i risparmiatori, Poste Italiane mette a disposizione sul proprio sito un simulatore online gratuito, che consente di calcolare in modo semplice e immediato gli interessi maturati in base all’importo investito e alla durata scelta, senza necessità di registrazione o impegno.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da incertezza sui mercati finanziari e inflazione variabile, i libretti postali restano un punto di riferimento per chi cerca una soluzione priva di rischi. Pur non offrendo rendimenti elevati come altri strumenti finanziari, la loro affidabilità è un vantaggio fondamentale.

Oggi i mercati e inflazione sono volatili, e i libretti postali restano un punto di riferimento per la sicurezza e la semplicità. Tuttavia, chi cerca rendimenti reali dovrebbe valutarli come strumento complementare, non esclusivo, del proprio portafoglio.