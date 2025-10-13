Comprare i mobili online aiuta a risparmiare ma attenzione alle truffe: a cosa stare attenti e occhio a questi segnali.

Comprare gli arredi di casa non è certo una passeggiata. Scegliere i mobili giusti, cercando il giusto compresso tra i nostri gusti personali e una spesa ragionevole, necessita di tempo. Negli ultimi anni sono cresciute le vendite sui siti online – non parliamo però dei siti delle più note e grandi catene che posseggono anche negozi fisici – che pubblicano offerte vantaggiose e super sconti a cadenza quotidiana.

Le insidie, però, sono dietro l’angolo. Non poter vedere con i nostri occhi, ma soprattutto constatare i materiali, se il tutto funziona correttamente, rappresenta un limite importante, di cui tenere certamente considerazione. Dal piccolo arredamento, come mobili o tavoli, fino ai grandi dai divani alle cucine, gli annunci online potrebbero nascondere difetti, malfunzionamenti o altro. Nella descrizione, infatti, potrebbero mancare informazioni davvero utili a capire se il prodotto che stiamo vendendo – e che necessita di una certa spesa – sia effettivamente di buona qualità.

Come evitare problemi o truffe quando compri mobili online

Esistono però dei accorgimenti importanti che possiamo prendere prima di comprare pezzi di arredamento online. In primo luogo, non lasciatevi sopraffare dalla fretta, anche se l’offerta sembra super vantaggiosa e (di norma) dura poco. Meglio prendersi del tempo per valutare al meglio la scheda tecnica del prodotto, capire quali sono i materiali usati, il montaggio richiesto, le policy del reso, fino al più piccolo dettaglio, senza ignorare le recensioni (che possono darci una grande mano).

Chi compra online deve fare i conti con un elemento fondamentale, ovvero lo spazio che il pezzo di arredamento occuperà. Dunque, armandoci di metro, dobbiamo valutare lo spazio a disposizione nella nostra casa con le descrizione fornite sulla scheda del prodotto. In questo caso è anche fondamentale valutare i cm di distanza ai lati per evitare mobili ingombranti, oppure di coprire prese o spazi di passaggio, o ancora di toccare i muri.

Altro passaggio fondamentale è capire i reali materiali utilizzati. Negli annunci online vengono indicati in maniera generica “legno”, “tessuto” o “rivestimento in tessuto”, ma è importante avere molte più informazioni in merito. Ad esempio il “rivestimento in tessuto” potrebbe essere una fibra sintetica poco resistente, oppure un “legno in massello” potrebbe rivelarsi un pannello MDF.

L’assenza di queste informazioni potrebbe essere un campanello d’allarme ma se volete dare una chance al sito allora inviate un email in cui chiedete ulteriori dettagli. I materiali usati ovviamente influiscono sulla qualità, sulla resistenza nel tempo, sulle pulizie e, chiaramente, sul prezzo finale.

Un altro aspetto troppo spesso trascurato, quando si compra mobilio online, è la fase di montaggio. Potrebbero essere necessarie competenza particolari, oppure strumenti professionali di cui non siamo in possesso e che non rientrano nel costo. Un sito affidabile possiede un reparto assistenza clienti per questo, alcuni anche video tutorial per il montaggio. Infine, anche se sembra un aspetto “burocratico”, occhio alla politica del reso. Restituire un mobile non è affatto semplice (pensiamo all’imballaggio), oppure dimostrare l’assenza di pezzi: meglio che tutto sia chiaro prima di acquistare.