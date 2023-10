Sferracavallo: caratteristiche e coltivazione della pianta

Lo sferracavallo (Hippocrepis comosa) è una pianta che si trova in gran parte del territorio italiano, ma quali sono le caratteristiche e i trucchi per la coltivazione in giardino? La pianta prospera bene in terreni aridi e poveri di nutrimento, non richiede grandi quantità di acqua ed è in grado di nutrire il terreno rendendolo più fertile.

Fonte immagine: iStock

Lo Sferracavallo è una pianta diffusa in buona parte del territorio italiano, ma quali saranno le caratteristiche e i segreti per la coltivazione di questo fiore giallo e luminoso? La pianta, nota anche con il nome latino di “Hippocrepis comosa“, è un membro della famiglia delle Fabaceae (o Leguminose), e cresce praticamente in tutte le Regioni, fatta eccezione per la Sicilia.

Si tratta di un’erbacea in grado di adornare giardini e prati fioriti, ma non solo. Questa pianta può offrire anche diversi benefici al terreno, e sembra possieda proprietà benefiche per la salute.

In questo articolo vedremo quali sono le caratteristiche dello sferracavallo, le modalità di coltivazione e i potenziali effetti benefici di questo fiore.

Sferracavallo: caratteristiche e trucchi per la coltivazione della pianta

Fonte: iStock

Prima di tutto, conosciamo da vicino questa coloratissima pianta. La Hippocrepis comosa può raggiungere circa 20-40 cm in altezza, presenta foglie di colore verde ed ha un fusto legnoso alla base, che tende a diventare erbaceo man mano che si sviluppa in altezza.

I fiori dello sferracavallo sono solitamente di colore giallo, ma possono assumere anche un colore rosso o arancione; hanno una forma allungata, e sbocciano nel periodo che va dalla primavera all’estate (pelopiù tra Maggio e Agosto).

Il frutto della pianta, un baccello lungo solo pochi centimetri, assume una forma arcuata che può farlo somigliare a una sorta di ferro di cavallo. Da qui deriva il nome della pianta, dal greco ‘hippos‘ – cavallo e ‘krepis‘ – scarpa.

Le radici della pianta, infine, sono robuste e molto profonde, tanto da rendere lo sferracavallo una pianta adatta per arginare il fenomeno dell’erosione e compattare i terreni.

Come coltivare lo sferracavallo?

A conti fatti, possiamo dire che lo sferracavallo rappresenta senz’altro una gran bella pianta da coltivare nel proprio giardino. Oltre a prevenire l’erosione del terreno, questa erbacea è facilissima da coltivare, ed è anche capace di fornire nutrimento al suolo, migliorandone la fertilità e favorendo così lo sviluppo di altre piante.

In più, non dimentichiamo che lo sferracavallo può anche portare una spruzzata di colore nel tuo giardino, rendendolo più allegro e festoso per diversi mesi. Cosa potremmo chiedere di più a una pianta?

Vediamo allora quali caratteristiche deve avere il terreno per poterci cimentare nella coltivazione dello sferracavallo.

Terreno ideale

Da brava pianta facile da coltivare, lo sferracavallo tende a crescere in terreni aridi e ben drenati, anche in quelli più poveri di nutrienti, dove altre piante non riuscirebbero mai a crescere.

Non a caso, puoi facilmente trovare l’Hippocrepis comosa in zone rocciose, ma anche nelle pinete e praterie.

Irrigazioni

Le irrigazioni non devono essere particolarmente abbondanti. La pianta tollera infatti un certo grado di siccità, e può prosperare in aree dove l’umidità è scarsa.

Esposizione

Lo sferracavallo cresce meglio se coltivato in aree molto soleggiate. In media, necessita di un’esposizione al sole per almeno 6-8 ore al giorno.

Potatura

L’Hippocrepis comosa non richiede particolari interventi di potatura, ma bisognerà comunque eliminare le parti secche e danneggiate, che potrebbero sottrarre nutrimento alla pianta.

Moltiplicazione

Puoi moltiplicare lo sferracavallo per seme o per talea. Entrambe le modalità saranno adatte per questo tipo di pianta.

Lo sferracavallo fa bene alla salute?

Fonte: Pixabay

In passato, lo sferracavallo veniva considerato un rimedio curativo nell’ambito della medicina tradizionale. Si riteneva che la pianta fosse in grado di alleviare i disturbi respiratori, migliorare la digestione e curare condizioni della pelle.

Lo sferracavallo veniva impiegato anche come diuretico naturale e rimedio antimicrobico, utile per contrastare i batteri patogeni.

Sono tuttavia necessarie ricerche approfondite per poter consigliare lo sferracavallo come rimedio per migliorare la salute o trattare determinate patologie. Di conseguenza, se ne sconsiglia caldamente l’utilizzo senza aver prima consultato un medico.

