I 7 benefici della pulsatilla e le possibili controindicazioni

In ambito omeopatico, la Pulsatilla fa parte di quella cerchia di piante medicinali che sono consigliate per affrontare un certo numero di problematiche. Ma questo rimedio non è esente da controindicazioni, specie in caso di assunzione errata. In più, non dimentichiamo le possibili interazioni con alcuni tipi di farmaci.

Fonte immagine: Pixabay

La Pulsatilla pratensis, una pianta famosa per le sue vivaci infiorescenze ma soprattutto per i suoi impieghi fitoterapici, è uno dei rimedi più famosi in omeopatia. Se diamo uno sguardo agli impeghi del fiore essiccato, che oggi troviamo sotto forma di tintura madre e granuli soprattutto, notiamo come il suo campo di utilizzo sia molto ampio.

La pianta fresca non è adoperata se non per motivi decorativi in balcone e giardini, ma, come detto, i fiori essiccati sono molto presenti nella medicina naturale. Un piccolo avviso per chi volesse coltivarla, fate attenzione, perché l’arbusto è velenoso e va tenuto al riparo da bambini o animali domestici, che possono ingerirla.

Per tale motivo, questo esemplare della famiglia delle Ranunculaceae, deve essere maneggiato in modo sapiente. Il che significa, a parte coltivare le sue piantine, che non dovremmo cimentarci in utilizzi del fiore per rimedi casalinghi.

Non è un caso che in omeopatia, come accade per molte piante considerate tossiche, sia diluita in modo che non possa arrecare disturbi. Ma vediamo quali sono benefici e possibili controindicazioni.

Fonte: Pixabay

A cosa serve la Pulsatilla

Da molti secoli la Pulsatilla, una parente degli Anemoni, ha meritato un posto di onore tra le piante medicinali, in particolare per il trattamento naturale di problemi legati al sistema riproduttivo femminile e maschile. In vero, non è solo questo il suo ambito, in quanto è spesso adoperata ancora oggi per diverse patologie, come infezioni delle vie aeree o problemi dermatologici.

Ma vediamo meglio a cosa serve la Pulsatilla e quali proprietà le sono attribuite, senza dimenticare le controindicazioni.

La salute intima

Sia le donne sia gli uomini possono trarre beneficio da un sapiente uso di rimedi omeopatici a base di Pulsatilla. Per le signore, questa pianta svolge attività riequilibrante a livello mestruale, in particolare in caso di cicli di durata variabile o ritardata, ma anche per amenorrea e dismenorrea.

In particolare, chi soffre di sindrome premestruale forte, può adoperare la Pulsatilla per limitare i dolori e i sintomi del disturbo. Al contrario, per gli uomini, la pianta sembra essere molto efficace se il paziente soffre di orchite, o altri problemi infiammatori a carico delle zone genitali.

Tosse e raffreddore

La Pulsatilla è un arbusto considerato amico del benessere delle vie respiratorie ed è impiegato nel trattamento di tosse, anche catarrosa, o raffreddore. In più, molti omeopati suggeriscono il rimedio anche in caso di stati influenzali, con febbre accompagnata da vampate e male alle orecchie.

Salute della pelle

I rimedi a base di Pulsatilla sembrano essere molto efficaci anche in caso di problemi di tipo dermatologico, come foruncoli, infezioni localizzate, infiammazioni della cute e anche esantemi.

Sinusite

Le infiammazioni dei seni nasali danno origine ad un disturbo conosciuto come sinusite, che può rendere le giornate piuttosto complicate. Ma anche in questo caso, la Pulsatilla ci può aiutare. Gli omeopati la suggeriscono in caso di dolore, lacrimazione copiosa e fatica a respirare.

Emicranie e salute nervosa

La Pulsatilla è considerata un rimedio naturale utile anche contro mal di testa, emicranie forti, nevralgie, affaticamento nervoso. Ma è anche suggerita per problemi del sonno, affaticamento mentale, panico e depressione.

Salute cardiaca

È noto che la Pulsatilla sia consigliata per trattare alcuni disturbi legati al sistema cardiovascolare, in particolare al fine di migliorare la circolazione sanguigna. Ma sembra anche utile per trattare eventuali ispessimenti del muscolo cardiaco.

Disturbi digestivi

E per finire, la Pulsatilla è anche una valida alleata contro i disturbi di tipo digestivo e, in generale, per quelli a carico dello stomaco. In caso di nausea, vomito, dissenteria, è probabile che il nostro omoeopata di fiducia ci suggerisca questo rimedio.

Fonte: Pixabay

Pulsatilla: controindicazioni

Lo abbiamo visto, la Pulsatilla in omeopatia sembra essere una panacea contro la maggior parte dei malesseri. Il problema è che non va dimenticato che si tratta di una pianta tossica, da adoperare con attenzione. Non solo, anche dietro stretto controllo del medico, che indicherà dosi e tempi.

In linea di massima, andrebbe comunque evitata in caso di emorragie intestinali, malattie del fegato ma anche durante gravidanza e allattamento o in caso di gastrite. L’uso eccessivo o in dosaggi errati, può trovarsi a sperimentare depressione e nervosismo, ma anche prurito e irritazione della pelle, diarrea e anche vomito.

Di solito si acquistano i rimedi in granuli o gocce da 200K o 5CH, che sono già abbondantemente diluiti e trattati per evitare effetti collaterali. Ma se si ha a che fare con la pianta fresca, perché magari la coltiviamo in casa, va ricordato che il contatto ripetuto può risultare irritante per la pelle.

Ogni rimedio a base di Pulsatilla, salvo diverso parere medico, va evitato nei bambini e va fatta attenzione anche in caso di terapia farmacologica con analgesici. Le interazioni con questo genere di farmaci può dare adito a disturbi, si consiglia pertanto di informare il medico che ci segue di eventuali assunzioni di antidolorifici.

Per nostra fortuna, la Pulsatilla non arriva in casa se non già essiccata o sotto forma di capsule, granuli e tinture. Il che riduce drasticamente il rischio di incappare in reazioni avverse, dovute ad un uso scorretto di questo rimedio. Ma, ad ogni modo, se notiamo effetti inattesi, sospendiamo l’assunzione e avvisiamo il medico.

Pulsatilla 200K, 5CH, 9CH

I rimedi omeopatici, anche quelli a base di Pulsatilla, si caratterizzano da codici alfanumerici non troppo comprensibili a chi non mastica medicina olistica. In genere, la Pulsatilla 200K rappresenta un rimedio in granuli monodose, da sciogliere sotto la lingua quando serve, ma è anche una soluzione in gocce da dinamizzare e diluire in acqua prima di assumerla.

Le versioni di Pulsatilla 5CH e 9CH sono ulteriori diluizioni del rimedio, anche in questo caso commerciato come granuli o gocce. Per quanto riguarda modi e tempi di consumo, è importante che sia il nostro omeopata a dirci come e quando a seconda del problema da trattare e dal fatto che ci troviamo nella fase acuta o meno del malanno.

