Nausea: rimedi naturali efficaci per farla passare

Far passare la nausea: rimedi naturali utili, quali sono e le possibili cause del problema come cervicale, ansia e disturbi digestivi.

Parliamo di: Rimedi naturali

La nausea è una condizione che può realmente destabilizzare. Se prolungata può compromettere la qualità della vita generando un malessere difficile da gestire, soprattutto se accompagnato da una costante sensazione di vomito. Esistono numerose soluzioni che è possibile mettere in pratica contro la nausea, rimedi naturali efficaci indipendentemente dalla causa scatenante.

Anche in caso di nausea persistente o gravidica è sempre possibile combatterla ricorrendo ai rimedi casalinghi, sebbene sia sempre fondamentale rivolgersi al proprio medico qualora il problema non si risolvesse nell’arco di poco tempo.

Rimedi naturali contro la nausea

Combattere le sensazioni di nausea e il senso di vomito può sembrare un’impresa ardua, tuttavia l’elenco delle soluzioni che rappresentano un valido antinausea naturale è lungo e variegato. Passando in rassegna le cause più comuni, dietro la comparsa della nausea può celarsi una reazione generata dalla cinetosi, il comune mal d’auto sofferto da molte persone.

In questi casi è fondamentale intervenire sulla causa scatenante, aiutandosi con piccoli rimedi istantanei come annusare un fazzoletto precedentemente imbevuto con alcune gocce di olio essenziale di menta.

Se la nausea è provocata da un disturbo digestivo, invece, una tazza di tisana a base di zenzero e limone con l’aggiunta di un cucchiaino di miele dovrebbe aiutare a trovare sollievo.

In generale inoltre digiunare per un periodo di tempo limitato, cercando comunque di idratarsi a sufficienza è sempre fondamentale anche per placare la nausea. Opzioni come bevande calde come infusi e tisane, anche a base di camomilla, sono sempre un toccasana.

Nausea da cervicale

La nausea da cervicale può essere molto fastidiosa e peggiorare una condizione già debilitante. Tra i rimedi naturali più efficaci è da annoverare l’impacco freddo sulla fronte, effettuato semplicemente applicando in questa zona un panno o una garza immersa nell’acqua fredda mentre si sta sdraiati.

Nausea in gravidanza

Anche nel caso della nausea gravidica, i rimedi naturali più efficaci permettono di superare un disturbo molto comune nelle donne che affrontano i primi mesi della gestazione. Oltre allo zenzero, cibo antinausea per eccellenza, è possibile ricorrere agli infusi a base di menta oppure all’olio essenziale di limone da annusare al bisogno. Un altro rimedio della nonna è l’acqua di cottura del riso, da bere a piccoli sorsi al sopraggiungere del malessere.

Nausea, rimedi contro il disturbo da ansia

Quando dietro la nausea ci sono lo stress e l’ansia, i rimedi naturali più efficaci sono quelli che agiscono su questa condizione favorendo il rilassamento. È possibile ricorrere agli esercizi di respirazione per controllare lo stato di tensione, cercando di tenere sotto controllo il battito del cuore. Anche dedicarsi alle tecniche di meditazione può aiutare in modo efficace. L’ansia può essere responsabile anche della nausea notturna, che insorge all’improvviso e impedisce il riposo. In questi casi l’aromaterapia si rivela un rimedio casalingo di successo: utilizzando l’olio essenziale di lavanda, ad esempio, si può effettuare un lieve massaggio sui polsi o sulle tempie in modo da favorire il rilassamento. Le stesse essenze possono essere diffuse nell’ambiente mediante una candela profumata.