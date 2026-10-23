Diritto alla riparazione in vigore dal 22 ottobre: le nuove regole per smartphone ed elettrodomestici

Dal 22 ottobre 2026 le regole cambiano per chi possiede uno smartphone rotto, una lavatrice che perde o un frigorifero che ha smesso di funzionare. Le nuove norme europee sul diritto alla riparazione entrano in vigore oggi, introducendo obblighi precisi per i produttori e nuovi strumenti di tutela per i consumatori. Non si tratta di una semplice estensione della garanzia: il quadro normativo ridisegna il rapporto tra chi vende un prodotto e chi lo acquista, spostando il baricentro verso la durabilità e la riparabilità degli oggetti di uso quotidiano.

Cosa cambia concretamente per i consumatori

Il principio centrale delle nuove norme è apparentemente semplice: se un prodotto si rompe, deve poter essere riparato. Fino a oggi, però, questo diritto era spesso svuotato nella pratica — i pezzi di ricambio risultavano introvabili, i costi di riparazione superavano quelli di un nuovo acquisto, e i produttori non erano tenuti a garantire l’assistenza oltre i termini di garanzia legale.

Con le norme in vigore dal 22 ottobre, i produttori sono obbligati a garantire la disponibilità di pezzi di ricambio e servizi di riparazione per le categorie di prodotti contemplate dalla normativa. Questo significa che non potranno più semplicemente smettere di produrre componenti o negare l’accesso ai servizi di assistenza dopo un certo numero di anni dalla commercializzazione del prodotto.

Un altro elemento rilevante riguarda il momento in cui si può richiedere la riparazione: le nuove disposizioni consentono ai consumatori di richiedere interventi di riparazione anche dopo la scadenza della garanzia. Questo amplia significativamente la finestra temporale durante la quale il produttore rimane responsabile della riparabilità del proprio prodotto, anche se i dettagli specifici sulle eventuali modifiche alla durata della garanzia stessa restano in fase di chiarimento applicativo.

→ Leggi anche: Piano nazionale di ristrutturazione edilizia: l'Italia ha due mesi per evitare il deferimento alla Corte di giustizia UE

Quali prodotti rientrano nel perimetro della normativa

Le categorie coperte dalle nuove norme includono alcuni tra i prodotti più diffusi nelle abitazioni italiane: smartphone, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e aspirapolvere. Si tratta di dispositivi che combinano un uso intensivo con cicli di vita che, in assenza di manutenzione adeguata, tendono ad accorciarsi artificialmente — spesso non per ragioni tecniche, ma per l’impossibilità di trovare ricambi o assistenza qualificata.

Gli smartphone rappresentano forse il caso più emblematico. Negli ultimi anni il mercato dei dispositivi mobili ha mostrato una tendenza alla sostituzione rapida, alimentata anche dalla difficoltà di riparare schermi, batterie e componenti interni senza ricorrere a centri assistenza autorizzati con costi proibitivi. Le nuove norme puntano a invertire questa tendenza, obbligando i produttori a rendere disponibili i ricambi necessari.

Per gli elettrodomestici il problema è spesso diverso ma ugualmente concreto: una lavatrice o un frigorifero che smette di funzionare dopo cinque o sei anni, e per il quale non esistono più componenti originali sul mercato, finisce inevitabilmente in discarica. Le norme sul diritto alla riparazione cercano di allungare la vita utile di questi apparecchi, con benefici sia per il portafoglio dei consumatori sia per la riduzione dei rifiuti elettronici.

Il nodo dei prezzi: ricambi a costi ragionevoli

Uno degli aspetti più discussi riguarda il costo dei pezzi di ricambio. Le nuove disposizioni prevedono che i componenti debbano essere disponibili a prezzi ragionevoli, ma la definizione concreta di questa soglia rimane uno dei punti più delicati dell’implementazione normativa. Senza un tetto preciso, il rischio è che i produttori rispettino formalmente l’obbligo di disponibilità, ma rendano i ricambi economicamente inaccessibili per la maggior parte dei consumatori.

→ Leggi anche: Italia, due mesi per presentare il piano nazionale di ristrutturazione edilizia o rischia sanzioni UE

Questo aspetto sarà probabilmente al centro del dibattito nei prossimi mesi, man mano che le norme entreranno a regime e i primi casi concreti emergeranno. Le associazioni dei consumatori, come Altroconsumo, stanno già monitorando l’applicazione pratica delle disposizioni, pronte a segnalare eventuali comportamenti elusivi da parte dei produttori.

Il legame con la sostenibilità e l’economia circolare

Le norme sul diritto alla riparazione non nascono in un vuoto: fanno parte di una strategia europea più ampia orientata all’economia circolare, che punta a ridurre la produzione di rifiuti elettronici e il consumo di risorse naturali legate alla produzione di nuovi dispositivi. Ogni smartphone che viene riparato invece di essere sostituito rappresenta un risparmio in termini di materiali rari, energia e emissioni di CO₂ legate alla filiera produttiva.

La logica della riparabilità si scontra però con decenni di modelli di business costruiti sull’obsolescenza programmata e sulla sostituzione ciclica dei prodotti. Cambiare questa dinamica richiede non solo norme, ma anche un cambiamento nelle abitudini dei consumatori e nella cultura industriale dei produttori. Le nuove disposizioni offrono la cornice normativa; spetta poi all’ecosistema di riparatori indipendenti, centri di assistenza e consumatori informati trasformarla in pratica diffusa.

Cosa fare da oggi in poi

Per chi ha già in casa un dispositivo rotto o che inizia a dare problemi, la prima cosa da fare è verificare se rientra nelle categorie coperte dalla normativa. In caso affermativo, è possibile rivolgersi al produttore o ai centri di assistenza autorizzati richiedendo esplicitamente la riparazione e la disponibilità dei pezzi di ricambio, anche se il periodo di garanzia è già scaduto.

Conservare la documentazione di acquisto del prodotto

Richiedere per iscritto la disponibilità dei pezzi di ricambio al produttore

Confrontare i costi di riparazione con quelli proposti da riparatori indipendenti qualificati

Segnalare alle associazioni dei consumatori eventuali rifiuti o prezzi sproporzionati

Il diritto alla riparazione diventa così uno strumento concreto solo se i consumatori lo conoscono e lo esercitano attivamente. Le norme entrate in vigore oggi rappresentano un punto di partenza significativo, ma la loro efficacia dipenderà in larga misura da quanto produttori, riparatori e cittadini saranno in grado di costruire attorno a questa nuova cornice un mercato della riparazione accessibile, trasparente e davvero competitivo rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.