Fiori per compleanno: quali regalare e significato

Fiori per il compleanno, quali scegliere per un dono davvero gradito? Sono moltissime le varietà di fiori che si possono scegliere per un mazzo colorato, tuttavia bisogna sempre prestare attenzione ai loro significati: si rischia, infatti, di generare malintesi e imbarazzi con un dono sbagliato. Il consiglio è quello di seguire la stagionalità ed evitare, quando possibile, fiori recisi: ecco le varietà da scegliere in ogni stagione.

Fonte immagine: Pexels

Fiori per il compleanno, quali regalare in ogni stagione? È questa la domanda che sicuramente molti si saranno posti nel voler scegliere un omaggio floreale in vista di un compleanno o, ancora, di un anniversario speciale.

Scegliere non è infatti facile, perché a ogni pianta ornamentale è associato un significato preciso e il rischio di comunicare, così, il messaggio sbagliato è molto elevato.

E, ancora, in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale bisogna prestare anche attenzione alla stagionalità dei fiori, affinché il nostro regalo sia a basso impatto.

Fortunatamente, esistono moltissime varietà floreali da scegliere per un ottimo regalo di compleanno, in qualsiasi stagione. Ci si può far aiutare dal proprio vivaio di fiducia, ad esempio, prediligendo fiori in vaso: gli esemplari recisi non sono infatti così sostenibili come si potrebbe pensare. Di seguito, qualche informazione utile.

Fiori per compleanno: cosa scegliere in primavera

La primavera rappresenta la stagione ideale per un omaggio floreale in vista di un compleanno. La natura infatti si risveglia dopo la pausa invernale e sono tantissime le specie che spuntano da marzo a giugno inoltrato, regalando uno spettacolo insuperabili di colori. Ma quali scegliere e quali sono i loro significati?

Tulipani per il compleanno

I tulipani sono di certo i veri protagonisti della primavera, con i loro colori delicati e la loro capacità di rendere più vivaci prati e aiuole. Appartenenti alla famiglia delle Liliaceae, si caratterizzano per un portamento elegante, lunghi steli accompagnati da dolci foglie allungate e un fiore dalla forma a campana rovesciata, dalle più svariate tinte.

Bianco, giallo, rosa, lilla, rosso e varietà sfumate: con il tulipano vi è modo di sbizzarrirsi nella scelta.

Secondo la tradizione, questo fiore è ottimo come dono sia per le giovani relazioni amorose che come dono fra gli amici. Simboleggia infatti non solo l’amore puro, ma anche i rapporti equilibrati e la capacità di sostenersi a vicenda, proprio come accade fra buoni amici.

Stando alla leggenda, i tulipani sarebbero nati dal sangue di un uomo che decise di togliersi la vita in un campo, per dimostrare il suo eterno amore verso una donna.

Narcisi, i fiori da compleanno perfetti anche a Pasqua

Anche i narcisi sono di certo uno dei fiori più rappresentativi della primavera, nonché del periodo di Pasqua. Nella tradizione cristiana, infatti, questa specie è collegata alla Resurrezione di Gesù, come simbolo della vita sulla morte. Come facile intuire, il narciso è stato scelto anche perché molto abbondante proprio tra il mese di marzo e quello di aprile, quando solitamente cadono le celebrazioni pasquali.

E per il compleanno? I narcisi, dei fiori appartenenti alla famiglia delle Amaryllidaceae, sono anche legati al concetto dell’onestà: in occasione di un compleanno, sono quindi perfetti per comunicare lealtà alla persona che riceverà il dono e, fatto non meno importante, apprezzamento per un’amicizia sincera, duratura e fatta di aiuto reciproco.

Giacinti, il dono per un’amicizia energica

Chi non è mai rimasto a bocca aperta nell’ammirare la fioritura primaverile dei giacinti, dei fiori che sanno stupire con le loro colorazioni intense e la capacità di realizzare dei veri e propri tappeti vegetali?

Appartenenti alla famiglia delle Asparagacee, questi fiori presentano dei fusti eretti e abbastanza corposi, dai quali prendono vita delle inflorescenze disposte vagamente a spiga, dalle più svariate tinte.

Ne esistono di gialli, rossi, rosa, rossi, lilla, blu e molti altri ancora. Il giacinto è il fiore ideale per un compleanno primaverile, poiché da sempre simbolo della gioia e del divertimento. Può infatti comunicare la felicità di aver trovato una persona con cui si condivide una straordinaria sintonia o, ancora, con cui si trascorrono momenti spensierati all’insegna di sorrisi e risate.

Fiori per compleanno: cosa scegliere in estate

Anche la stagione più calda offre numerose varietà floreali tra cui scegliere, per un regalo di compleanno che lascerà davvero il segno. Ci si può infatti sbizzarrire tra fiori colorati e profumati, perfetti sia per creare dei mazzetti indimenticabili che come varietà da vaso. Ma quali scegliere e quali sono i loro significati?

Dalie, le protagoniste dell’estate

Appartenenti alla famiglia delle Asteraceae, le dalie sono fra le protagoniste indiscusse dell’estate. Fioriscono infatti già dal mese di giugno e proseguono fino all’autunno inoltrato, regalando uno spettacolo visivo senza pari.

E non solo ne esistono delle più svariate dimensioni, dalle nane alte pochi centimetri fino alle giganti, che possono raggiungere senza problemi quasi i due metri d’altezza, ma anche delle più insolite forme. A pompon, geometriche, con più file concentriche di petali: c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ma cosa simboleggiano le dalie? Da sempre questi splendidi fiori, originari del Messico, sono collegati a emozioni quali la stima e la gratitudine. Per questa ragione, rappresentano la soluzione ideale per un regalo di compleanno: si potrà comunicare il proprio affetto e la propria ammirazione.

Celosia plumosa, per un compleanno coraggioso

Altra pianta ornamentale tipicamente estiva, e davvero bellissima, è la Celosia plumosa. Dalle forme insolite e dalla fioritura abbondante, ottima, quindi, anche per chi volesse creare mazzi di fiori recisi, questa pianta appartiene alla famiglia degli Amaranthus.

Dal portamento cespuglioso, si caratterizza per dei singolari fiori a spiga, dall’aspetto simile a dei morbidi piumini. Di solito, questi fiori sono di intenso colore giallo oppure rosso.

Nel linguaggio dei fiori, la celosia indica il coraggio: questo perché è una pianta che, pur fiorendo d’estate, presenta una natura perenne e non teme troppo i freddi invernali. È quindi un bel dono di compleanno per amici energici e coraggiosi, per sottolineare il loro valore.

Ortensia, il fiore classico dell’estate

In estate non può mai mancare una bellissima ortensia che, con i suoi delicati fiori, permette di creare dei mazzetti davvero eleganti. Appartenente alla famiglia delle Hydrangeaceae, si caratterizza per un portamento cespuglioso e delicati fiorellini, raccolti in originali ombrelli. Questi possono avere le più svariate colorazioni: dal bianco al rosa, passando per il diffusissimo azzurro.

Sul fronte dei significati, all’ortensia è associato l’amore: quello puro e giovanile, quello nato da poco. Per questo può rappresentare un perfetto regalo di compleanno per la persona a cui ci si vuole dichiarare, per farlo in modo elegante e discreto, senza pressioni.

Fiori per compleanno: cosa scegliere in autunno e inverno

L’arrivo delle stagioni più fredde riduce la disponibilità di fiori freschi da regalare per il compleanno, tuttavia vi sono alcune varietà che ben si adattano al clima più rigido. Ma quali scegliere, per non sfigurare con il proprio regalo?

Zinnia, per i compleanni di primo autunno

Le zinnie sono dei fiori ottimali per i compleanni di inizio autunno, poiché la loro fioritura, pur iniziando in piena estate, prosegue almeno fino alla fine di ottobre.

Coloratissime e disponibili nelle più svariate dimensioni, stupiscono con le loro forme insolite, di cui la più richiesta è certamente la pompon. Appartenenti alla famiglia delle Asteracee e originarie del Messico, si prestano per la coltivazione sia in vaso che in orto.

Nel linguaggio dei fiori, la zinnia simboleggia la semplicità e l’essere genuini: è quindi ideale come regalo di compleanno, soprattutto per le persone più sincere e rilassate fra i propri contatti.

Viole del pensiero, per un autunno colorato

Le viole del pensiero rappresentano una famiglia di fiori che ben si prestano alle temperature autunnali, con una fioritura che si protrae fino all’inverno inoltrato. Appartenenti alla famiglia delle Violaceae, presentano un portamento cespuglioso con altezza ridotta, per creare colorati mazzi di fiori, magari da abbinare con altre varietà di campo.

I colori sono dai più disparati, spesso doppi oppure in sfumatura: frequentissimo, ad esempio, è l’abbinamento blu-giallo.

Nel linguaggio dei fiori rappresentano soprattutto l’amore appunto, quel “pensiero” reciproco degli innamorati, ma sono ottime anche come dono fra amici. In particolare, con quelli di lunga data, vere e proprie colonne della propria esistenza.

Elleboro, per i compleanni di fine anno

Infine uno sguardo anche all’Elleboro, una pianta conosciuta anche come rosa di Natale e appartenente alla famiglia di Ranunculaceae. Fiorisce in pieno inverno, proprio a ridosso con le feste natalizie, e si caratterizza per fiori delicati dal bianco al rosato, capaci di resistere anche alle temperature più proibitive.

L’elleboro simboleggia il candore e il fascino reciproco, nonché l’infatuazione dei partner di una coppia nata da poco. Ma può essere scelto anche come dono di compleanno fra amici, come simbolo di supporto e stima reciproca.

Fonti