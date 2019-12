Poesie di Natale, come scriverne una da leggere in famiglia

A Natale scrivere una poesia da leggere in famiglia può rappresentare un gesto apprezzato e ricco di significato: qualche consiglio utile.

Parliamo di: Natale 2019

La poesia di Natale è una tradizione in molte famiglie. Un tenero appuntamento riservato soprattutto ai più piccoli, ma anche a chi ha voglia di dedicare un pensiero speciale ai propri cari. La composizione può essere chiaramente una già pubblicata o distribuita attraverso il Web, ma è possibile anche mettersi all’opera e dare sfogo al proprio estro creativo.

Non tutti nascono poeti e in molti casi può manifestarsi il proverbiale “blocco dello scrittore”. Qualche consiglio utile può rivelarsi utile quindi a chi comunque vuole provare a scrivere la propria poesia di Natale, da leggere in famiglia durante le festività natalizie.

Come scrivere una poesia di Natale

Innanzitutto è bene ricordare che quella che si intende scrivere non è la massima espressione poetica e artistica del millennio, ma un messaggio speciale dedicato ai propri cari. Potrebbe sempre rivelarsi l’inizio di una favolosa carriera poetica, nessuno lo esclude, ma in questo caso la scrittura dovrà essere affrontata in maniera serena e senza troppe pressioni. Se i pensieri saranno sinceri e sentiti il risultato sarà comunque apprezzato.

Oltre a cercare di rendere piacevoli e scorrevoli i versi occorrerà inoltre evitare di “attingere” a poesie già pubblicate, almeno se vorrete essere davvero originali ed esprimere al massimo la vostra creatività. Ciò non toglie che sarà sempre possibile trarre ispirazione dai grandi scrittori, magari aiutandosi per una rima che proprio non vuole sentirne di chiudersi.

Importante cercare di rendere la poesia adatta da tutti, evitando termini troppo ricercati o di difficile interpretazione da parte dei più piccoli. Chiaramente si potranno utilizzare temi quali il Natale, Gesù, gli angeli, la nascita del Bambino e tutti quegli elementi solitamente associati alle festività natalizie.

Da non dimenticare anche l’inserimento di qualche argomento più personale e che comunichi ad amici e familiari un messaggio sentito e che arrivi al cuore. Una bella poesia e scritta rispettando i canoni natalizi è sempre gradita, ma una che viene dal cuore e scritta col cuore farà sempre centro. Non servirà scrivere molte strofe, anche poche, ma sentite andranno più che bene.

Poesia di Natale Green?

In un periodo nel quale la necessità di fare qualcosa per l’ambiente e per combattere i cambiamenti climatici è di sempre maggiore attualità, anche la poesia di Natale può rivelarsi uno strumento utile a far sentire la propria voce. Chi ha davvero a cuore la causa ambientalista potrebbe cogliere l’occasione per dedicare la propria poesia alla Terra o al desiderio che tutti gli animali e i loro habitat abbiano un futuro anche negli anni a venire.

L’importante in questo caso sarà il resistere alla tentazione di farne un discorso monotematico senza passione natalizia, cercando al contrario di bilanciare i temi più strettamente legati al Natale con quelli rivolti all’ambiente.