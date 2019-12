Panettone gastronomico: farcitura classica e vegetariana

Il panettone gastronomico è un vecchio classico della cucina italiana: la ricetta per realizzarlo e le farciture classica e vegetariana.

Il panettone gastronomico è un pane alto, che nella forma ricorda il classico dolce natalizio milanese. Negli anni ’80 – gli stessi in cui erano particolarmente amate le tartine e l’insalata russa, da servire all’apertura del pasto – era una preparazione molto apprezzata. Scenografico e ricco, il panettone gastronomico era il perfetto centrotavola delle delle feste. Per diversi anni questa focaccia è rimasta solo nelle pagine dei vecchi giornali e libri di cucina, ma da qualche tempo è stata rispolverata: tanto che anche nei supermercati della grande distribuzione è disponibile questo panem già confezionato e tagliato pronto da farcire.

La ricetta per farlo in casa è piuttosto semplice: l’essenziale è munirsi dello stampo in carta da forno e un po’ di tempo, per attendere la lievitazione e rispettare i tempi di riposo.

Ecco la ricetta base per realizzare il pane e come farcirlo in modo tradizionale o anche con ricette vegetariane.

Il panettone gastronomico: ricetta base

Ingredienti:

500 g farina per pane ;

; 150 ml di acqua;

100 ml di latte parzialmente scremato;

50 g di burro già ammorbidito;

mezzo panetto di lievito di birra fresco;

mezzo cucchiaino di sale.

Mescolate nella ciotola della planetaria la farina con il latte a temperatura ambiente e 100 ml di acqua tiepida. Unite il lievito di birra sbriciolato e infine unite gli altri 50 ml di acqua. Quando l’impasto è quasi formato, aggiungete il sale. Impastate per qualche minuto, poi unite il burro ammorbidito e fate lavorare la planetaria fino a completo assorbimento.

Formate la classica palla di pasta e fate riposare in un luogo tiepido per 20 minuti. Quindi mettete l’impasto nello stampo da panettone della misura da 750 g. Fate lievitare coperto per circa 6 ore, in un luogo tiepido al riparo dalle correnti di aria. Cuocete il panettone gastronomico in forno già caldo a 190°C per circa 20 minuti.Trascorso questo tempo sfornate e lasciate raffreddare.