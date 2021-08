Piante velenose per gatti

Fra le intossicazioni e gli avvelenamenti più comuni nei nostri animali abbiamo anche quelli collegati all’ingestione di fiori e piante tossiche. Sono parecchie le piante velenose per gatti: alcune di esse sono comuni piante d’appartamento, altre sono piante da esterno che troviamo in tutti i giardini. La tossicità è variabile da pianta a pianta: molto dipende dalla tipologia di pianta, dalla quantità ingerita e dallo stato di salute del micio.

In generale, qualsiasi pianta, anche quelle non propriamente velenose, se ingerite in grosse quantità possono comunque provocare disturbi al gatto, non fosse altro che una forma di gastroenterite con nausea, vomito e diarrea. Inoltre l’ingestione di grosse quantità di piante o erba non di rado provocano fenomeni di stipsi nei gatti.

Piante velenose per cani e gatti: sintomi

Per quanto riguarda i sintomi degli avvelenamenti da piante tossiche nei gatti, molto dipende dalla pianta e dalle sostanze in essa contenute. Talvolta i sintomi iniziali sono vaghi e potenzialmente riferibili ad altre diagnosi differenziali. Per questo motivo è fondamentale la compliance con il proprietario: sapere che in casa avete questa o quella pianta o che il gatto è abituato a rosicchiare foglie, fiori o bacche di questa o quella pianta, può fare la differenza.

I sintomi sono estremamente variabili e possono colpire diversi apparati o sistemi, dipende dalla pianta:

generici: abbattimento, anoressia, febbre, ipotermia, disidratazione , polidipsia, poliuria, morte

, polidipsia, poliuria, morte apparato gastroenterico: scialorrea, nausea, vomito , diarrea, dolore addominale, ematemesi, ematochezia, melena

, diarrea, dolore addominale, ematemesi, ematochezia, melena sistema nervoso e oculare: depressione del sensorio, eccitazione, stato confusionale, debolezza muscolare, opistotono, tremori, convulsioni , coma, variazione della dimensione delle pupille, cheratocongiuntivite, cecità, vertigini, paralisi, atassia

, coma, variazione della dimensione delle pupille, cheratocongiuntivite, cecità, vertigini, paralisi, atassia sistema cardiocircolatorio: aritmie , ipovolemia, collasso, edema polmonare, blocco cardiorespiratorio, emottisi, tosse, polmonite

, ipovolemia, collasso, edema polmonare, blocco cardiorespiratorio, emottisi, tosse, polmonite reni: insufficienza renale acuta , ritenzione urinaria

, ritenzione urinaria fegato: insufficienza epatica, ittero , ascite

, ascite cute e mucose: eritemi, ulcere , afte, vescicole, dermatite

, afte, vescicole, dermatite disturbi della coagulazione: emorragie, petecchie, CID

Elenco piante velenose per gatti

Qui di seguito troverai un elenco delle piante velenose per i gatti. Considera che possono essere tossiche solamente alcune parti della pianta o tutte le parti, incluse foglie, arbusti, fiori, frutti, bacche e radici:

Fiori e piante velenosi per gatti

A

Abro (liquirizia indiana, albero del rosario, acero da salotto)

Acacia (mimosa)

Acalypha (ortica indiana)

Acetosa (erba brusca)

Achillea (millefoglio)

Acocantara (Acokanthera, albero delle frecce velenose)

Aconito napello

Actea (erba di S. Cristoforo, barba di capra)

Aesculus (castagno d’India, ippocastano, occhio di capra)

Aethusa cynapium (cicuta aglina, cicuta minore, falsa cicuta, prezzemolo canino)

Agapanto

Agave

Aglaonema

Aglio

Agrifoglio

Agutoli (spinacristi)

Albero dei paternostri

Albero del sapone

Albicocco (noccioli)

Alchechengio (chichinger)

Aleurites

Allamanda cathartica

Alloro americano

Alocasia

Aloe vera

Amaranot

Amarillide

Anagallide

Anemone

Anturio

Apocynum (canapa del Canada)

Araucaria

Argemone (papavero urticante)

Arisaema triphyllum

Arum (calla nostrana, gigaro, fiore trappola)

Asparagina ornamentale

Asparagina ricadente

Asparagus sprengeri

Astragalo

Aucuba Japonica

Avocado

Azalea

B

Baptisia

Bella di notte

Belladonna

Biancospino

Bignonia rampicante

Bosso

Brassica (colza, senape)

Bucaneve

C

Caesalpinia (uccello del paradiso)

Caladio

Calancoe (daigremontiana)

Calla

Calmia ornamentale

Calotropis

Calta palustre (farferugine)

Calycanthus

Campanella rampicante

Canfora

Cannarecchia

Caryota

Caulophyllum thalictroides

Celastro

Cestro

Chelroitèria

Chenopodium

Cicas (cycas)

Ciclamino

Cicuta maggiore

Ciliegio (noccioli)

Ciliegio d’inverno

Cineraria

Cipolla

Clematide

Clivia

Colchico (zafferano bastardo, croco)

Coleus

Colocasia (taro)

Columnea

Conium (cicuta maggiore, felce della California)

Convallaria majalis

Coriaria

Cotone egiziano

Crisantemo

Croton

D

Dafne, mezereo

Dalia, giorgina

Datura, stramonio

Delfinio (spernella)

Dicentra

Dictictis buccinatoria

Dieffenbachia

Digitale purpurea

Dracena delle Canarie

Dulcamara

E

Edera

Edera terrestre

Elleboro

Epipremnum

Erba medica (erba Spagna)

Erba sudanese (sorgo gentile)

Eucalipto

Euforbia

Eupatorium rugosum

Evonimo giapponese

F

Fava

Felce aquilina (felce maggiore)

Ficus

Filodendro

Fitolacca

G

Garofano

Gelsemio

Gelso

Gelsomino

Geranio

Giacinto

Giglio

Giglio rampicante

Ginepro

Glicine

Gissofila

Giucastrello marino

Giusquiamo

Gloriosa

H

Hemerocallis

Heteromeles arbutifolia

Halogeton

Hippeastrum (amarillide)

Hydrangea

I

Ilex (agrifoglio, pungitopo)

Iperico

Ipomea (campanelle, convolvolo)

Ippocastano (castagno d’India)

Iris

Isocoma

J

Jatropha

Juglans (noce, noce inglese, noce nera)

K

Kalmia (alloro di montagna)

Koelreuteria

L

Laburnum anagyroides

Lantana

Lappola

Lathyrus (cicerchia, pisello odoroso, pisello selvatico)

Lauroceraso

Licium

Ligustro

Lino

Lobelia (cardinale)

Lonicetra rampicante

Lophophora (mescal, peyote)

Luparia

Lupino

Lycopersicon esculentum

M

Maggiociondolo (laburno)

Malva

Mandorlo

Marijuana

Melanzana

Melia azedarach (albero del rosario)

Melo selvatico

Menispermo rampicante

Momordica rampicante

Monstera (filodendro perforato)

Morella

Mughetto (giglio della valle)

N

Narciso (trombone)

Nicotiana

il Noce nero americano

Noce moscata

Noce vomica

O

Oleandro

Ornitogalo (latte di gallina)

Ortensia

Ortica

Oxytropis sericea

P

Papavero d’Islanda

Parthenocissus quinquefolia (vite americana, vite del Canada)

Patata

Peonia

Pesco (semi)

Pervinca

Peyote (cactus)

Phoradendron flavescens (vischio americano)

Pieris

Piracanta

Pisello ornamentale

Pistia stratiotes

Podofillo

Poliscia

Pomodoro (parti verdi)

Pothos (scindapsus)

Porro

Primula

Prunus

Pyracantha

R

Rabarbaro

Ranuncolo

Rhamnus (frutto del caffè)

Robinia (falsa acacia)

Ricino

Robinia (falsa acacia, gaggia)

Rododendro

Rudbeckia laciniata

S

Sambuco

Sanguinaria (canadese)

Sansevieria

Scalogno

Schefflera (brassaia)

Senecio

Senecio succulento

Sofora (robinia giapponese)

Solanum (ciliegio d’inverno, morella, ortica cavallina)

Sommaco velenoso

Sorgo selvatico

Singonio

Spinacio

Spincervino (spino quercino)

Spatifillo

Stella di Natale (poinsettia)

Stephanotis

Strelitzia (uccello del paradiso)

Susino giapponese

Simplocarpo

T

Tabacco ornamentale

Tanacetum (erba amaro)

Tasso

Tossicodendro ()quercia velenosa

Trifoglio

Tulipano

U

Uccello del Paradiso (Strelitzia reginae)

Urginea (cipolla marina, scilla)

V

Veratrum (falsa genziana, falso elleboro)

Vischio

Vite vergine (vite canadese)

Vite americana

W

Wisteria (glicine giapponese, glicine cinese)

Z

Zantedeschia (aro, calla, spatifillo)

Zygadenus venenosus

Funghi velenosi

Attenzione anche ai funghi. Oltre a quelli velenosi anche per l’uomo, a volte capita che anche l’ingestione di funghi non tossici possono comunque provocare danni epatici importanti al gatto. Questi sono funghi tossici per i gatti:

Agaricus

Amanita

Boletus

Chlorophyllum

Clitocybe

Conocybe

Copelandia

Coprinus

Galerina

Gymnopilus

Gyrmitra

Inocybe

Lactarius

Lepiota

Panaeolus

Psilocybe

Russula

Piante d’appartamento nocive per gatti

Queste sono solo alcune delle più comuni piante d’appartamento velenose per i gatti. Nel caso abbiate queste o altre piante e sospettiate un avvelenamento, contatta subito il tuo veterinario di fiducia.

Stella di Natale

La Stella di Natale è forse la pianta tossica per i gatti più nota, anche se di certo non quella più velenosa. L’Euphorbia spp, nota anche come catapuzia, euforbia, lattaiola o poinsettia, è una pianta ornamentale di origine messicana. Nota per il suo colore sgargiante rosso, quelli rossi non sono i fiori, bensì e brattee. Il fiore è giallo. Per i gatti e i cani sono tossici foglie, stelo e linfa ricchi di esteri del forbolo. Se ingerita, provoca come sintomi:

irritazione di bocca, orofaringe ed esofago

senso di soffocamento

tosse

scialorrea

nausea

conati di vomito

il gatto strofina il muso con le zampe

vomito

diarrea

dolore addominale

cecità transitoria

Non esiste un antidoto per questo avvelenamento, ma si attua terapia sintomatica. Tuttavia diversi studi hanno dimostrato che l’ingestione raramente causa problemi, a meno che non ne sia ingerita una gran quantità. In questo caso i sintomi più probabili sono vomito e diarrea.

Dieffenbachia

Altra pianta molto diffusa nelle case è la Dieffenbachia. Pianta perenne sempreverde della famiglia delle Araceae, origina dall’America Centrale e dall’Asia. Tutta la pianta è tossica per due motivi:

cristalli di ossalato di calcio contenuti in particolari cellule contrattili

enzimi proteolitici che stimolano il rilascio di istamina e chinine

I sintomi dell’ingestione da Dieffenbachia sono:

dolore in bocca

il gatto scuote la testa o cerca di toccarsi il muso con le zampe

alterazione della voce

edema della bocca e della gola

dispnea

nausea

vomito

diarrea

aritmie rare

midriasi

ipotensione

coma

morte

Anche in questo caso non esiste antidoto e la terapia è sintomatica.

Agrifoglio

Una pianta che troviamo un po’ in tutte le case soprattutto sotto Natale è l’agrifoglio. L’Ilex aquifolium, noto anche come agrifoglio americano, agrifoglio inglese o pungitopo, è una pianta appartenente alla famiglia delle Aquifoliaceae. Le parti tossiche sono le foglie e le bacche a causa di sostanze come l’ilicina, la teobromina e la caffeina.

I sintomi riferiti sono:

nausea

vomito

diarrea

depressione del sensorio

Anche in questo caso non esiste antidoto: la terapia è solo sintomatica.

Vischio

Sotto Natale attenzione anche al vischio. Il Viscum album è una pianta sempreverde della famiglia delle Santalaceae, parassita di diversi altri alberi ospiti. Noto anche come canapa acquatica, canapa d’acqua, eupatoria, serpenteria bianca o vischio comune, tutta la pianta è tossica, soprattutto le bacche. Questo a causa della presenza di sostanze come la viscumina e la viscotossina.

I sintomi non è detto che insorgano subito: a volte si manifestano anche ore dopo l’ingestione. Possiamo avere:

nausea

vomito

diarrea

ipotermia

poliuria

aritmie

midriasi

iperattività

nervosismo

atassia

convulsioni

coma

dispnea

emolisi

collasso cardiocircolatorio

shock

morte

Anche in questo caso non esiste antidoto, ma solo terapia sintomatica.

Esiste poi anche il Phoradendron, il vischio americano. Appartenente alla famiglia delle Viscaceae (Santalaceae) e originario degli Stati Uniti e del Messico, anche qui tutta la pianta è tossica, soprattutto le bacche. Le sostanze velenose rilevate sono la foratossina, la lectina (blocca la sintesi proteica) e le amine tossiche.

Anche in tal caso, i sintomi possono manifestarsi ore dopo l’ingestione:

nausea

vomito

diarrea

ipotermia

aritmie

midriasi

confusione

iperattività

atassia

convulsioni

coma

dispnea

collasso vascolare

shock

morte

Non esiste antidoto, ma solo terapia sintomatica.

Piante da giardino velenose per gatti

Altrettanto numerose le piante da giardino velenose per i gatti. Di sicuro ti sconsigliamo di tenere queste all’esterno se è presente un gatto o un cane.

Oleandro

L’oleandro, nome scientifico Nerium oleander, è un arbusto sempreverde che fa parte della famiglia delle Apcynaceae. Tutta la pianta è tossica, incluse foglie, steli e radici. Il fatto è che contiene diversi glicosidi cardioattivi che hanno attività simile a quella della digitale.

Come sintomi abbiamo:

dolore addominale

nausea

vomito

scialorrea

irritazione delle mucose

midriasi

polso lento e forte inizialmente, poi rapido e debole

alterazioni della conduzione cardiaca

atassia

ipotensione

shock

collasso

coma

morte

Non esiste antidoto, ma solo terapia sintomatica. La cura è simile a quella del sovradosaggio da digitale.

Bella di notte

Un’altra pianta da giardino assai diffusa, ma tossica per gli animali è la Bella di notte. La Mirabilis jalapa è una pianta erbacea tuberosa della famiglia delle Nyctaginaceae. Originaria del Perù, sono tossiche le radici e i semi in quanto contengono trigonellina.

Come sintomi può provocare:

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

irritazione delle mucose

Rispetto alle altre piante, causa segni di intossicazioni più leggeri, risolvibili con terapia sintomatica.

Cycas

Fai molta attenzione, invece, alla palma Cycas. Originaria dell’Asia, dell’Africa e dell’Oceania, questa diffusa palma da giardino è estremamente tossica. Tutta la pianta può essere tossica, soprattutto semi e radici. La Cycas o Cicas contiene sostanze velenose come cicasina, macrozamine e altre ancora.

I sintomi solitamente si manifestano entro 12 ore dall’ingestione:

anoressia

nausea

vomito

dolore all’addome

epatotossicità acuta

polidipsia

ascite

ittero

cirrosi

coagulopatie

ecchimosi

epistassi

emottisi

melena

ematochezia

emartrosi

danno renale

morte

Non esiste antidoto per questo avvelenamento. Inoltre la prognosi è solitamente infausta, anche facendo terapia sintomatica precoce.

Piante grasse velenose per gatti

Presta attenzione anche alle piante grasse. Ci sono infatti alcune piante grasse che sono velenose per i gatti:

Agave

Lophophora (cactus, mescal, peyote)

Yucca

Per quanto riguarda i cactus, presta attenzione anche all’ingestione accidentale delle spine.

Piante aromatiche velenose per gatti

Le piante aromatiche solitamente sono considerate sicure per i gatti. Tuttavia è bene evitare che i mici ingeriscano grandi quantità di prezzemolo (potenzialmente tossico) o di basilico troppo verde.

Fiori e piante non velenose per gatti

Ci sono alcune piante che non sono velenose per gatti e cani. Queste possono essere piantate in sicurezza in casa o in giardino, ma attenzione che il gatto non le rosicchi e ne ingerisca troppe. Anche se non sono tossiche, se mangia una quantità eccessiva di foglie o rametti potrebbe comunque manifestare dei disturbi gastroenterici. Piante sicure per gatti e cani sono:

Agastache

Bambù

Basilico

Bocche di leone

Calendula

Camedrio maro

Camomilla

Citronella

Clorofito

Cosmea

Dente di leone

Echinacea

Erba gatta (tuttavia la vera Nepeta cataria ha effetti eccitativi sui gatti, quindi da alcuni è comunque considerata tossica. L’erba gatta che si trova solitamente in commercio, invece, non è vera Nepeta cataria, ma sono per lo più germogli di graminacee, leguminose e erba comune)

(tuttavia la vera Nepeta cataria ha effetti eccitativi sui gatti, quindi da alcuni è comunque considerata tossica. L’erba gatta che si trova solitamente in commercio, invece, non è vera Nepeta cataria, ma sono per lo più germogli di graminacee, leguminose e erba comune) Felce di boston

Haworthia

Kenzia

Lavanda

Malvone

Monarda

Nasturzio

Papiro

Portulaca

Rosa (occhio solo alle spine)

Rosmarino

Tagete (garofano d’India)

Tarassaco

Timo

Unghia di gatto

Valeriana

Violetta

Zinnie

Cosa fare se il gatto mangia una pianta velenosa?

Se il tuo gatto mangia una pianta velenosa, contatta subito il tuo veterinario o un Pronto Soccorso Veterinario. Fornisci indicazioni precise in merito al nome della pianta: come hai visto, di piante velenose per i gatti ce ne sono parecchie e fornire indicazioni del tipo “È una pianta col le foglie verdi a punta” non serve a molto. In questi casi, prima si interviene e meglio è. Cerca anche di non tenere a portata degli animali domestici le piante sopra indicate, prediligi sempre piante d’appartamento o da giardino non velenose per i gatti.

Il veterinario provvederà ad attuare terapia sintomatica. Potrebbe essere necessaria una lavanda gastrica o la somministrazione di carbone attivo se l’ingestione è avvenuta da poco tempo. A questo potrebbe abbinarsi fluidoterapia di sostegno, ossigenoterapia, antiaritmici, anticonvulsivanti e in generale cure a seconda dei sintomi manifestati. Possibile la necessità di un ricovero ospedaliero.

