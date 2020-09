Peugeot 3008, due versioni ibride plug-in: 59 km in full electric

Fonte immagine: Peugeot

Restyling per la nuova Peugeot 3008, il cui debutto è atteso nel 2021: previsti due modelli ibridi plug-in, con autonomia full electric fino a 59 km.

Svelati modelli e caratteristiche della nuova Peugeot 3008. La casa automobilistica francese ha annunciato quelle che saranno le novità in arrivo per il SUV transalpino, inclusi i due modelli ibridi plug-in. Eletta Auto dell’Anno nel 2017, la 3008 punta a ripetersi grazie anche alle sue versioni a ridotto impatto ambientale.

Entrambe le versioni ibride di Peugeot 3008 sono state realizzate a partire dalla piattaforma EMP2. Anche la batteria è in comune, una 13,2 kWh, garantita per 8 anni o 160mila chilometri. Fornito anche un caricabatterie monofase da 3,7 kW, con opzione di scelta da 7,4 kW.

A completare l’offerta Peugeot per il restyling della 3008 le motorizzazioni 1,2 turbo benzina, 1,6 benzina (cambio automatico) e 1,5 diesel a quattro cilindri (manuale a sei marce o automatico otto rapporti). Tutti i modelli sono attesi, inclusi quelli ibridi plug-in, per gennaio 2021.

Peugeot 3008, Hybrid4 300 e Hybrid 225

Il modello Hybrid4 300 e-EAT8 dispone di un motore PureTech da 200 CV affiancato da due propulsori elettrici di potenza complessiva pari a 164 kW. Il primo motore elettrico (81 kW) è situato nella zona anteriore ed è accoppiato al cambio, mentre il secondo si trova nella parte posteriore (83 kW), per un’autonomia totale “full electric” di 59 chilometri. Sul fronte emissioni di parla di 29g di C02 per km.

Per quanto riguarda la versione Hybrid 225 e-EAT8 Peugeot 3008 il motore principale è un PureTech da 180 CV, supportato da un elettrico da 110 CV. Questo secondo propulsore è in grado di assicurare un’autonomia, in modalità 100% elettrica, fino a 56 chilometri. Le emissioni sono pari a 30g di CO2/km.

Fonte: Peugeot

Novità hi-tech e degli esterni

Tra le novità hi-tech più attese il sistema Night Vision, che rende più efficiente il rilevamento di pedoni e ostacoli anche in notturna o con visibilità scarsa. A supporto della sicurezza viene confermato il sistema Lane Positioning Assist, che permette di mantenere in maniera automatica la propria corsia e facilita il riconoscimento di ciclisti e persone.

Verrà supportato anche il MirrorScreen, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Presente uno schermo “touch” da 10 pollici per la gestione del sistema multimediale, insieme a 3 prese USB per la ricarica dei dispositivi e la possibilità di un punto ricarica wireless.

Le luci sono Full LED, incluse quelle della retromarcia, e sono presentate con una copertura “fumé”. Secondo quanto dichiarato da Peugeot sono in grado di illuminare la zona interna di una curva fino alla velocità di percorrenza di 90 km/h. Sul fronte estetico la novità principale è rappresentata dalla calandra, completamente rinnovata.