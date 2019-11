Skoda Octavia, plug-in con autonomia in elettrico da 55 km

Fonte immagine: Skoda

La Skoda Octavia arriva alla quarta generazione ed introduce un modello plug-in con 55 Km di autonomia in modalità solo elettrico.

Parliamo di: Auto ibride

La Skoda Octavia è uno dei modelli più noti del brand ceco, che fa parte del Gruppo Volkswagen. Con l’arrivo della quarta generazione il costruttore attinge a piene mani dal Know How della casa tedesca per proporre anche una nuova variante ibrida plug-in. La nuova Skoda Octavia iV, questo il nome assegnato, mette sotto il cofano lo stesso powertrain già visto di recente sulla nuova Golf 8.

Dunque l’auto ibrida dispone di un motore termico 1.4 TSI in grado di erogare 156 cavalli, accoppiato a un motore elettrico da 102 cavalli. La potenza combinata è di ben 204 cavalli. La coppia massima combinata raggiunge invece i 350 Nm. Numeri che permettono alla Skoda Octavia iV di poter offrire un certo livello di sportività. La velocità massima è di 220 Km/h, mentre per passare da 0 a 100 Km/h bastano 7,9 secondi.

Ad alimentare il motore elettrico una batteria agli ioni di litio da 13 kWh in grado di consentire, se carica, una percorrenza di circa 55 Km in modalità solo elettrico (ciclo WLTP). Un’autonomia discreta, che dovrebbe consentire di fare il classico tragitto casa lavoro e ritorno senza quasi mai accendere il motore termico.

La nuova Skoda Octavia iV plug-in è disponibile sia come berlina che come station wagon. Da evidenziare che la quarta generazione della Skoda Octavia sarà offerta anche con una motorizzazione mild hybrid con batteria da 48 Volt che permette di veleggiare per brevi tratti senza l’utilizzo del motore termico. La Sokda Octavia eTEC sarà offerta con un motore 1.0 TSI da 115 cavalli o con un 1.5 TSI da 150 cavalli.

La nuova Skoda Octavia introduce anche tanta tecnologia a bordo, a partire da un sistema infotelematico molto sofisticato con cruscotto digitale e maxi display da 10,25 pollici per l’infotainment vero e proprio.