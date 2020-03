Ford Kuga: in arrivo versioni elettrificate, ibride e plug-in

Fonte immagine: Ford

Ford presenta le versioni elettrificate di Kuga, inclusi i modelli Hybrid e Plug-in.

Parliamo di: Auto ibride

Proseguono le prestazioni online delle nuove auto ibride ed elettriche. Non fa eccezione Ford, che lancia con un comunicato le versioni elettrificate della nuova Kuga. La vettura sarà declinata in tre versioni: Plug-In Hybrid, EcoBlue Hybrid (Mild-Hybrid, diesel+elettrico) e Kuga Hybrid.

Tra le vetture presentate Kuga Plug-In Hybrid, che combina un motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh. Il risultato è rappresentato da 225 CV, capaci di offrire un’autonomia di 72km NEDC (56km WLTP) in modalità 100% elettrica, oppure consumi da 1.2 l/100 km ed emissioni di CO2 da 26 g/km NEDC (da 1.4 l/100 km e da 32 g/km WLTP).

Quattro le modalità di utilizzo della batteria: EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge; quando la batteria è molto scarica la vettura imposta automaticamente la modalità EV Auto, integrando le prestazioni del motore benzina con il propulsore elettrico.

La ricarica della batteria è possibile in due modi: tramite una presa posta sul parafango anteriore oppure in movimento, attraverso la sopracitata tecnologia di recupero dell’energia in frenata. Il tempo di ricarica completa è stimato in circa 6 ore (mediante presa a 230 volt).

Previsto per il 2020 l’arrivo anche di Kuga Hybrid, che fa affidamento su un sistema full-hybrid con funzione self-charging. La vettura può viaggiare quindi sia in modalità 100% elettrica che abbinata a un motore benzina ciclo Atkinson 2.5. La batteria è una ioni-litio mentre il cambio automatico è sviluppato da Ford. La vettura sarà disponibile con trazione anteriore e Intelligent All-Wheel Drive (previsione di consumi da 5,6l/100 km ed emissioni di CO2 da 130 g/km). Non soltanto motorizzazioni ibride, ma anche connettività e tecnologia. Come ha spiegato Ford: