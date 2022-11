Pets e Pets 2 – Vita da animali: nomi dei personaggi

Se ti piacciono i film di animazione con protagonisti gli animali, ti consigliamo Pets – Vita da Animali e il suo seguito Pets 2 – Vita da Animali. Realizzati entrambi negli Stati Uniti, puoi vederli in streaming su Netflix. In alternativa li trovi, sempre a pagamento, anche su YouTube e Google Play Film.

Nei due film sono presenti tantissimi animali diversi, ma ti sei mai chiesto a che specie e razze appartenessero? Vediamo se riusciamo a rispondere a questa domanda.

Pets – Vita da animali

Pets – Vita da animali è un film di animazione del 2016. Diretto da Chris Renaud e Yarrow Cheney, il titolo originale è The Secret Life of Pets. Prodotto dalla Universal Pictures, insieme all’Illumination Enternainment, il film dura 87 minuti. Come genere, appartiene ai film di animazione, avventura e commedia.

Di questo film esiste anche un videogioco. Si tratta di Pets: Sguinzagliati, gioco pubblicato da Electronic Arts e disponibile per smartphone e tablet. Qui puoi anche vedere il trailer italiano di Pets – Vita da Animali:

Trama di Pets – Vita da animali

La trama di Pets – Vita da animali ci racconta in maniera ironica come trascorrono le giornate i nostri animali domestici quando noi siamo a scuola o al lavoro. La vicenda inizia in un condominio di Manhattan. Quando gli umani escono per andare a scuola o al lavoro, ecco che animali domestici di ogni tipo e genere iniziano a vivere la loro vera vita quotidiana.

Dalle 9 alle 17, ora di rientro a casa dei loro umani, ecco che vanno a spasso insieme, raccontano aneddoti, spesso imbarazzanti, sui loro umani, fanno a gara a chi sa fare lo sguardo più dolce per ottenere più snack e guardano alla tv Animal Planet come se fosse un reality.

Il protagonista della storia è Max, un terrier che è convinto di essere al centro dell’universo della sua padrona Katie. Estremamente viziato, la sua vita viene stravolta quando Katie porta a casa Duke, un cane randagio non proprio addomesticato.

Un giorno questo improbabile duo, mentre si trova a passeggio per New York, incontra il coniglio Nevosetto, animaletto assai astuto: il coniglio sta reclutando un vero e proprio esercito di animali abbandonati in modo da ribellarsi contro i loro padroni. Max decide così di far squadra con Nevosetto, almeno fino a quando Katie non torna a casa per l’ora di cena.

Doppiatori italiani e originali

Questi sono i doppiatori italiani dei personaggi del film Pets – Vita da animali (fra parentesi i doppiatori originali):

Alessandro Cattelan (Louis C.K.): Max

(Louis C.K.): Max Pasquale Petrolo (Erik Stonestreet): Duke

Francesco Mandelli (Kevin Hart): Nevosetto

Laura Chiatti (Jenny Slate): Gidget

(Jenny Slate): Gidget Paolo Macedonio (Steve Coogan): Sfinge

Francesca Manicone (Ellie Kemper): Katie

Luigi Ferraro (Bobby Moynihan): Mel

Selvaggia Quattrini (Lake Bell): Chloe

Carlo Valli (Dana Carvay): Nonnotto

Andrea Mete (Hannibal Buress): Buddy

Marco Mete (Albert Brooks): Tiberius

Paolo Macedonio (Tara Strong): Spelaccio

Paolo Vivio (Chris Renaud): Norman

Francesco Sechi (Michael Beattie): Tatuaggio

Pets – Vita da Animali: nomi e specie personaggi

Ed ecco arrivati a ciò che tutti aspettavamo, i nomi e le specie dei personaggi:

Max: cane di razza Jack Russell terrier di colore bianco e marrone

Duke: cane meticcio marrone, dal pelo lungo

Gidget: cagnolina di razza Pomerania, dal mantello bianco

Chloe: gatta soriana

Mel: cane di razza Carlino

Buddy: cane Bassotto

Nevosetto: coniglio bianco

Tatuaggio: maiale

Tiberius: è un falchetto

Nonnotto: cane di razza Bassethound

Pisellino: è un parrocchetto ondulato

Norman: porcellino d’India

Leonardo: cane di razza Barbone

La Vipera: è una vipera, come dice il nome stesso

Ricky: è un’anatra

Pets 2 – Vita da animali

Nel 2019, ecco che arriva anche il sequel, Pets 2 – Vita da animali. Il titolo originale è The Secret Life of Pets 2, è sempre un film d’animazione ed è diretto dal solo Chris Renaud. Prodotto da Universal Pictures e Illumination Entertainment, questa pellicola vede un cambio del doppiatore originale del protagonista.

Mentre nel primo film era stato Louis C.K. a doppiare Max, nel secondo film sarà Patton Oswalt a prestare la voce al cagnolino a causa del fatto che Louis C. K, è stato accusato per il reato di molestie.

Il film dura 86 minuti. Ancora non si sa se e quando ci sarà un eventuale Pets 3 – Vita da animali.

Qui trovate anche il trailer italiano di Pets 2 – Vita da animali:

Trama di Pets 2 – Vita da animali

La trama di Pets 2 – Vita da animali vede ancora protagonista Max. Il cane deve proteggere il suo nuovo umano, Liam, il figlio di Katie. A causa della preoccupazione generata da questo compito, Max sviluppa un tic nervoso.

Inoltre la sua ansia peggiora quando, durante una gita in campagna con la famiglia, lui e Duke incontrano mucche, volpi e tacchini non proprio amichevoli. L’unico a cercare di aiutarlo è Galletto, il cane della fattoria che gli suggerisce di non preoccuparsi troppo per il bambino e di cercare di rilassarsi.

Intanto a casa, Gidget e Chloe, stanno cercando di recuperare il gioco preferito di Max, un’ape sonora che lui stesso le aveva affidato e che è finito in un’appartamento pieno di gatti. Gidget dovrà così travestirsi da gatto per cercare di portare a compimento l’impresa.

Ritorna anche il coniglio Nevosetto: da quando la sua padroncina Molly ha cominciato a vestirlo da supereroe, si è convinto di avere davvero dei superpoteri. Un giorno Nevosetto incontra Marghi che gli chiede di salvare la tigre bianca Hu, imprigionata in un circo. Insieme a Max, Gidget e tutti gli altri animali ecco che Nevosetto si lancerà in questa impresa.

Doppiatori italiani e originali

Questi sono i doppiatori italiani dei personaggi del film Pets 2 – Vita da animali (fra parentesi i doppiatori originali):

Alessandro Cattelan (Patton Oswalt): Max

Pasquale Petrolo (Erik Stonestreet): Duke

Francesco Mandelli (Kevin Hart): Nevosetto

(Kevin Hart): Nevosetto Michele Gammino (Harrison Ford): Galletto

Laura Chiatti (Jenny Slate): Gidget

Luigi Ferraro (Bobby Moynihan): Mel

Francesca Manicone (Ellie Kemper): Katie

Domitilla D’Amico (Tiffany Haddish): Marghi

(Tiffany Haddish): Marghi Selvaggia Quattrini (Lake Bell): Chloe

Fabrizio Vidale (Nick Kroll): Sergei

Carlo Valli (Dana Carvay): Nonnotto

Paolo Vivio (Chris Renaud): Norman

Andrea Mete (Hannibal Buress): Buddy

Pets 2 – Vita da animali: nomi e specie personaggi

Ai personaggi visti sopra, in questo secondo capitolo si sono aggiunti:

Galletto: cane da pastore

Marghi: Shih-tzu femmina

Hu: tigre bianca

Cotton: una pecora

Fonti