Pesca sostenibile: il decalogo MSC per le feste di Natale

Il Natale si avvicina e MSC ha deciso di condividere un decalogo di consigli per favorire la pesca sostenibile durante le festività.

La pandemia di Covid-19 ha complicato le cose per quanto riguarda le festività di Natale, ma non può far abbassare la guardia sul fronte della pesca sostenibile. A ricordarlo è MSC (Marine Stewardship Council), che invita a prestare molta attenzione al tipo di pescato che si metterà sulle tavole natalizie.

Secondo MSC il pesce sarà protagonista in oltre il 75% delle tavole italiane. Per questo occorrerà scegliere i propri acquisti con estrema cura, facendo attenzione ai criteri della pesca sostenibile e cercando di ridurre il più possibile gli sprechi alimentari.

Pesca sostenibile, il decalogo MSC

In vista delle prossime festività di Natale 2020 Il Marine Stewardship Council ha diffuso un decalogo per pranzi e cene a basso impatto. Consigli utili sia per orientarsi verso la pesca sostenibile che per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento correlati: