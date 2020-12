Allerta chimica per Galak Shake e Nescafe’ Shakissimo di Nestlé

Allerta per rischio chimico per Galak Shake e alcuni prodotti Nescafe' della linea Shakissimo, le informazioni utili sui lotti interessati.

Allerte per rischio chimico diffuse dal Ministero della Salute per alcuni lotti di Galak Shake e Nescafe’ Shakissimo. Per ciascuna allerta il motivo è il medesimo: possibile presenza di acqua ossigenata, utilizzata per la santificazione dei contenitori.

Secondo i vari documenti pubblicati dal Ministero della Salute è possibile che all’interno dei contenitori siano rimaste tracce di acqua ossigenata, che se ingerite possono irritare l’apparato digerente.

Galak Shake

Nel caso di Galak Shake si tratta di una bevanda a base di latte con cioccolato bianco, commercializzata dalla LNPF Italia srl e prodotta dalla LNUF Bayeux nello stabilimento di Saint Martin des Entrées, Francia (marchio di identificazione FR 14.630.010 CE). La data di scadenza è fissata al 26-01-2021. Le confezioni sono da 180 ml. L’avviso a tutela della sicurezza alimentare dei consumatori è il seguente:

A titolo precauzionale si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 26/01/2021 e di riportarlo al punto vendita per il rimborso. In caso di domande, contattare il servizio consumatori Nestlé numero verde 800-434434.

Allerta Nescafe’ Shakissimo

Per quanto riguarda la serie di allerte che coinvolgono i prodotti Nescafe’ risultano coinvolti alcuni lotti di Nescafé Shakissimo (Bevanda a base di latte al gusto di vaniglia), Nescafé Shakissimo Cappuccino Decaffeinato (Cappuccino decaffeinato al cacao) e Nescafé Shakissimo Espresso (Bevanda a base di latte con estratto di caffè). Tutte le confezioni sono da 190 ml., mentre il produttore è il medesimo indicato per Galak Shake.

A cambiare sono le date di scadenza dei prodotti, rispettivamente fissate al 26/01/2021 (Nescafé Shakissimo e Nescafé Shakissimo Espresso) e allo 02/02/2021.

Fonte: Ministero della Salute