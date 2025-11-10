La pensione di reversibilità è una forma di tutela economica che interviene in un momento delicato, quello del decesso del coniuge, e che garantisce un sostegno al coniuge superstite, ma con regole precise e vincoli stringenti.

Per poter beneficiare della pensione di reversibilità, è necessario che il coniuge venuto a mancare fosse titolare di una pensione attiva o che avesse maturato determinati requisiti contributivi. In particolare, occorrono almeno 15 anni di contributi versati o almeno 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni prima della morte. Questi dati sono fondamentali per attivare l’erogazione della pensione al coniuge superstite, che decorre a partire dal mese successivo al decesso.

Va sottolineato che, nonostante la percezione comune, l’importo dell’assegno non corrisponde all’intera pensione percepita dal defunto, ma varia secondo criteri ben definiti. La quota base si attesta intorno al 60% dell’ultimo assegno pensionistico percepito dal titolare, ma questa percentuale può aumentare in presenza di figli a carico.

Pensione di reversibilità, quanto spetta davvero a una vedova: la risposta non è quella che pensi

L’ammontare della pensione di reversibilità cambia significativamente a seconda della composizione del nucleo familiare superstite. Se vi è un solo figlio a carico, l’importo dell’assegno sale all’80% della pensione percepita dal coniuge deceduto. Nel caso in cui i figli a carico siano due o più, la pensione di reversibilità può arrivare a coprire il 100% dell’ultimo assegno.

Questa modulazione risponde all’esigenza di garantire un sostegno adeguato alle famiglie in un momento di difficoltà, assicurando una continuità economica che tenga conto delle responsabilità familiari residue. È importante evidenziare come queste percentuali siano stabilite da normative precise e siano soggette a controlli rigorosi da parte dell’INPS.

La questione si complica ulteriormente quando si considerano le situazioni di separazione, divorzio o convivenza non ufficializzata. Il diritto di famiglia, infatti, regola in modo molto dettagliato i rapporti tra coniugi e le relative tutele previdenziali in questi casi.

Ad esempio, il coniuge separato o divorziato può avere diritto a una quota della pensione di reversibilità solo se percepisce un assegno divorzile e se non si è risposato. Nel caso in cui il superstite sia solo convivente senza vincoli matrimoniali, la normativa italiana non prevede il riconoscimento della pensione di reversibilità, a meno che non sussistano condizioni particolari come l’iscrizione a forme di tutela specifiche o clausole contrattuali.

In ogni caso, la legge privilegia i diritti del coniuge superstite e dei figli rispetto a eventuali rapporti successivi o altre forme di convivenza, assicurando un ordine di priorità definito nel codice civile e nelle disposizioni previdenziali.

La pensione di reversibilità, dunque, rappresenta un pilastro fondamentale del sistema di welfare italiano, offrendo un supporto economico concreto in una fase di grande fragilità personale e familiare. Tuttavia, per comprenderne appieno il funzionamento e i diritti connessi, è necessario conoscere le normative aggiornate e rivolgersi agli enti competenti per valutare ogni specifica situazione.