Puoi andare in pensione prima del tempo nel 2025: come fare domanda e ottenerla subito, non perdere tempo!

La pensione è un diritto fondamentale di ogni lavoratore dipendente e non. Un sostegno mensile che lo Stato deve ad ogni cittadino per aver prestato i propri servizi e pagato le tasse regolarmente tutta la vita. Dopo tanta fatica, è normale che ci si possa godere questo periodo della propria vita con la maggiore serenità possibile, anche dal punto di vista economico. Tuttavia l’Italia è rinomata per avere un’età pensionabile particolarmente alta, insieme ad altri pochi paesi europei. Lavoriamo tanto e prendiamo pensioni basse. Ma c’è un modo per aggirare tutto questo.

Esiste, infatti, un modo per andare in pensione in anticipo rispetto all’età pensionabile, fissata oggi a 65 anni, secondo gli ultimi aggiornamenti legislativi. Per ottenerla, naturalmente, è necessario presentare una domanda regolare entro delle specifiche scadenze. Ecco come fare e a chi spetta.

Come andare in pensione in anticipo nel 2025: a chi spetta e come fare domanda

Questa possibilità è naturalmente rivolta a specifiche categorie di lavoratori, che hanno diritto di andare in pensione prima degli altri per motivi assolutamente validi. Esistono, infatti, dei lavori cosiddetti “usuranti”, ovvero che impiegano il lavoratore in attività di fatica fisica e psicologica. Sono lavori di grande responsabilità o di grande impiego di forza fisica, come conducenti di mezzi pubblici, operai di catena di montaggio e altre professioni particolarmente usuranti.

Queste categorie di lavoratori possono richiedere il pensionamento anticipato nel 2026 a patto che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e un’età minima di 61 anni per i lavoratori dipendenti e 62 per quelli autonomi. La stessa cosa la possono ottenere i lavoratori su turni notturni, essendo sottoposti ad una fatica fisica decisamente maggiore. In questo caso i requisiti per andare in pensione prima del tempo sono i seguenti:

Per chi lavora tra le 72 e le 77 notti all’anno, le soglie richieste sono:

dipendenti : almeno 62 anni e 7 mesi , con quota 98,6

: almeno , con quota autonomi: almeno 63 anni e 7 mesi, con quota 99,6

Per chi lavora tra le 64 e le 71 notti all’anno, invece, i requisiti salgono ulteriormente:

dipendenti : almeno 63 anni e 7 mesi , con quota 99,6

: almeno , con quota autonomi: almeno 64 anni e 7 mesi, con quota 100,6

La domanda va presentata all’INPS entro il 10 maggio 2025. Se i requisiti vengono rispettati, si potrà andare in pensione in anticipo il prossimo anno e godersi un periodo di tranquillità e relax dopo una vita passata a lavorare duramente e pagando regolarmente le tasse allo Stato.