Quando si parla di detrazioni, si pensa a qualcosa di difficile, complesso e complicato anche solo da comprendere. In realtà si tratta di denaro che puoi ricevere dallo Stato grazie al tuo modello 730.

Ci sono tante di quelle spese detraibili ma, allo stesso tempo, molti sono i cittadini che non sanno di cosa si tratta. Spese che potrebbero ritornare utili ma che, alla fine, vanno a finire nel dimenticatoio e tornano di nuovo allo Stato.

Così facendo, il cittadino perde la possibilità di potersi mettere in tasca qualche soldino in più che fa sempre comodo. Vediamo insieme come leggere al meglio il 730 e come capire quali sono queste detrazioni.

Detrazioni: cosa sono e come ottenerle

Parlare di detrazioni fiscali non ci deve sembrare qualcosa di impossibile: basta una lettura e una migliore compilazione del modello 730 per capire al meglio di cosa si tratta. All’interno proprio del 730 ce ne sono alcune di detrazioni che il cittadino non conosce nemmeno e che, molto spesso, non gli vengono segnalate.

Perciò, con l’avvinarsi dell’avvio della stagione dichiarativa, è bene fare un a carrellata di quelle che sono tutte le detrazioni di cui si può beneficiare in sede di dichiarazione dei redditi. In generale, le detrazioni sono essenziali perché fanno abbassare l’imposta dovuta e, per questo, più ne sono (da precisare, sempre, che sono quelle a cui i cittadini hanno diritto), più si risparmia.

Quelle che, di solito, maggiormente si conoscono sono le detrazioni di carattere medico, ovvero quelle per le spese sanitarie che si sono sostenute nel corso dell’anno precedente. Ma possono esserci, anche, le detrazioni per gli interessi passivi del mutuo. Fra quelle, invece, meno conosciute ci sono le detrazioni dell’assicurazione e quelle dell’agenzia immobiliare.

Le detrazioni sull’assicurazione e sull’agenzia immobiliare

Per quel che riguarda quelle di carattere assicurativo, esistono, oggi, delle spese che si possono detrarre. Sull’assicurazione auto è possibile fruire delle detrazioni, non sulla Rc auto obbligatoria, ma sulla parte di onere versato per gli infortuni del conducente. Un’altra assicurazione è quella che riguarda gli eventi di calamità naturali e non che possono colpire la nostra casa. Anche in questo caso è possibile fruire del 19% di sconto sull’onere sostenuto.

Dall’altro lato, poi, ci sono anche le detrazioni per le spese di carattere immobiliare, nello specifico per la sua intermediazione nell’acquisto (l’agenzia immobiliare). L’importo massimo detraibile è pari a 1.000 euro sui quali spetta un rimborso del 19%. Anche le spese condominiali possono essere detratte, come ad esempio le bollette dell’illuminazione delle parti comuni, spese di giardinaggio, quelle di portineria.

Per questo motivo, facciamo attenzione al modello 730: può aiutarci più di quello che immaginiamo.