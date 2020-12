Pelle sana, Jennifer Lopez lancia linea beauty green

Jennifer Lopez ha annunciato per gennaio il lancio della sua linea beauty con prodotti naturali: già previsto il sold out.

Ci siamo: Il primo gennaio 2021 arriverà sul mercato la linea skincare di Jennifer Lopez. Prodotti ricchi ma con un prezzo abbordabile e soprattutto con ingredienti naturali! La prevendita è prevista per l’8 dicembre, già previsto il sold out.

“Beauty has no expiration date” è il claim al quale si vuole ispirare la JLo Beauty. Include una maschera, una crema idratante con protezione solare SPF 30, un siero multitasking, una wonder cream per nutrire e rimpolpare un cleanser gel, il contorno occhi e il complexion booster per una luminosità immediata. L’idea è quella di permettervi di risplendere nonostante lo scorrere incessante del tempo.

Jennifer Lopez: la Jlo Beauty sta sbarcando sul mercato

Alla base della beauty routine di Jennifer Lopez c’è un elemento importante: la naturalità; è questo il segreto che la rende così bella, nonostante l’età. Di recente la cantante ha dichiarato di non aver mai fatto uso di botox, ma di aver inserito all’interno della sua linea l’acido ialuronico per tutte le donne che non intendono ricorrere alla medicina estetica.

Sono 8 prodotti per la cura della pelle per costruire un futuro da Perennials dal look ageless invidiabile e green. L’ingrediente star è proprio un segreto completamente naturale tramandato dalla mamma: l’olio d’oliva. Il siero JLo Glow Multitasking Serum è invece il prodotto di punta della linea che promette una pelle effetto glow ma che, grazie al sake di riso fermentato, ha anche un potere schiarente.

La star di Hollywood lancerà la prevendita per l’8 dicembre ma si vocifera che si arriverà presto al tutto esaurito. La lista d’attesa sarà poi lunga per il lancio ufficiale previsto a gennaio 2021. Sulla nuova linea JLO ha detto: